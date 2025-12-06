تأجيل محاكمة 56 متهما بخلية التجمع لجلسة 15 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 56 متهما في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمفوفة بـ" خلية التجمع" لجلسة 15 فبراير للمرافعة.

محاكمة 56 متهما بخلية التجمع

ووجهت النيابة للمتهم الأول وآخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وفيما وجه لباقي المتهمين تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.