الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

رشا عوني

مع ارتفاع أسعار الذهب بشكل يومي، يبحث الجميع عن أسعار السبائك الذهب اليوم حيث تعد أكثر وسيلة آمنة لاستثمار الأموال في الذهب، حيث تكون السبائك جميعها من عيار 24 وهو أعلى نوع ذهب في الأسواق، وتبدأ أوزان السبائك من سبيكة ربع جرام وهي أصغر سبيكة في السوق.

يستعرض موقع صدى البلد أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد، وسعر سبيكة 5 جرام وسعر سبيكة 10 جرام باعتبارهما الأكثر طلباً.

أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

  • سبيكة ربع جرام عيار 24: نحو 2,125 جنيهًا.
  • سبيكة نصف جرام عيار 24 : نحو 4,245 جنيهًا.
  • سعر سبيكة 1 جرام عيار 24 : نحو 8,490 جنيهًا.
  • سعر سبيكة 2.5 جرام عيار 24 : نحو 21,225 جنيهًا.
  • سعر سبيكة 5 جرام عيار 24 : نحو 42,450 جنيهًا.
  • سعر سبيكة 10 جرام عيار 24 : نحو 84,900 جنيه.
  • سعر سبيكة 20 جرام عيار 24 : نحو 169,800 جنيه.
    سعر سبيكة 50 جرام عيار 24 : نحو نحو 424,500 جنيه.
  • سعر سبيكة 100 جرام عيار 24: نحو نحو 849,000 جنيه.
  • سبيكة نصف أونصة (15.552 جرام) : نحو 132,035 جنيهًا.
    سعر سبيكة أونصة (31.103 جرام): نحو 264,065 جنيهًا.
  • سعر سبيكة 10 تولا (116.6 جرام) : نحو 989,935 جنيهًا.
  • سعر سبيكة ربع كيلو (250 جرام): نحو 2,122,500 جنيه.
  • سعر سبيكة نصف كيلو (500 جرام): نحو 4,245,000 جنيه.
  • سعر سبيكة 1 كيلو جرام عيار 24: نحو 8,490,000 جنيه.
أسعار الجنيه الذهب

الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21): نحو 59,440 جنيهًا.

نصف جنيه ذهب (4 جرام عيار 21): نحو 29,720 جنيهًا.

ربع جنيه ذهب (2 جرام عيار 21): نحو 14,860 جنيهًا.

5 جنيهات ذهب (40 جرام عيار 21): نحو 297,200 جنيه.

10 جنيهات ذهب (80 جرام عيار 21): نحو 594,400 جنيه.

سعر الذهب عيار21

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في محلات الصاغة، نحو 7410 جنيهات للجرام خلال منتصف التعاملات، بعد موجة من التغيرات الطفيفة التي تراوحت قيمتها بنحو 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، بينما هبط من أعلى سعر سجله قبل عدة أيام وهو 7650 جنيها ، بفارق نحو 250 جنيها ، فيما هبط الجنيه الذهب بنحو 2000 جنيه.

