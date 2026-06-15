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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يتلقى اتصالين من نظيريه الباكستاني والكندي لمتابعة آخر التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يتلقى اتصالين من وزيري خارجية باكستان وكندا
وزير الخارجية يتلقى اتصالين من وزيري خارجية باكستان وكندا
فرناس حفظي

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالين من محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وأنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، اليوم الاثنين ١٥ يونيو.

وأعرب الوزيران عن ترحيبهما البالغ بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وايران وتقديرهما للجهود التى بذلتها مصر على مدار الأشهر الماضية ، ومساهمتها فى التوصل لهذا الاتفاق بالتعاون والتنسيق الكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

 وأعرب الوزيران، عن تطلعهما أن يسهم الاتفاق في تهيئة الأجواء وفتح صفحة جديدة تسهم في دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد إسحاق دار باكستان ايىا كندا

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