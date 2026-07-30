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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناشئات منتخب مصر لكرة اليد يحققن الفوز أمام فرنسا

كرة اليد
كرة اليد
ياسمين تيسير

حقق منتخب مصر للناشئات لـ كرة اليد مواليد 2008 الفوز في ثاني  مواجهاته أمام  فرنسا بنتيجة 29-24  فى منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة العالم التى تستضيفها رومانيا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 9 أغسطس .

وبهذه النتيجة ضمن منتخب مصر الصعود للدور الثاني قبل مواجهة فيجى المحدد لها السبت المقبل. 

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئات فى بطولة العالم:

حراسة المرمى.. جنى أحمد، جيداء كامل، ريتاج محمد.

الجناح الأيسر.. جويرية تامر، مى شريف.

الظهير الأيسر.. جودى متولى، سندس عصام، فرح فرج.

صانعات الألعاب.. ميرنا أشرف، ريم إيهاب، ياسمين حسن.

الظهير الأيمن.. ملك عمرو، مريم صلاح، حبيبة محمود.

الجناح الأيمن.. ملك خميس، فريدة أبو المجد.

لاعبتا الدائرة.. زينة عمرو، زينة محمود.

كرة اليد فرنسا بطولة العالم

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