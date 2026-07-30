ريال مدريد يقترب من حصد 150 مليون يورو من مبيعات اللاعبين هذا الصيف

يواصل نادي ريال مدريد تحقيق عوائد مالية كبيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما اقتربت إجمالي إيراداته من بيع اللاعبين من 150 مليون يورو، في ظل رحيل عدد من لاعبيه عن صفوف الفريق.

وجاءت أبرز صفقات البيع على النحو التالي:

60 مليون يورو – نيكو باز إلى كومو.

– نيكو باز إلى كومو. 20 مليون يورو – فيكتور مونيوز إلى ليفربول.

– فيكتور مونيوز إلى ليفربول. 15 مليون يورو – ماريو جيلا إلى ميلان.

– ماريو جيلا إلى ميلان. 15 مليون يورو – ألفارو إلى بورنموث.

– ألفارو إلى بورنموث. 8 ملايين يورو – جاكوبو أورتيغا إلى ستراسبورغ.

– جاكوبو أورتيغا إلى ستراسبورغ. 8 ملايين يورو – فيكتور فالديبينياس إلى فيورنتينا.

– فيكتور فالديبينياس إلى فيورنتينا. 12.5 مليون يورو – أليكس خيمينيز إلى بورنموث.

– أليكس خيمينيز إلى بورنموث. 3.5 ملايين يورو – ماريو مارتين إلى خيتافي.

– ماريو مارتين إلى خيتافي. 4 ملايين يورو – فران غارسيا إلى ريال بيتيس.

وفي حال إتمام انتقال غونزالو غارسيا إلى فولهام مقابل 60 مليون يورو، فإن إجمالي عائدات ريال مدريد من بيع لاعبي الأكاديمية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية سيصل إلى 210 ملايين يورو.