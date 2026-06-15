قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الصحة: غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة وضبط مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية
الشراء الموحد: توطين صناعة الدواء ساهم في توفير 2 مليار جنيه خلال عام
وسط صرخات وبكاء.. تشييع 6 من جثامين ضحايا حادث ترعة المريوطية لمثواهم الأخير
بطاقة شخصية للأدوية الموجودة بالأسواق.. علي الغمراوي يوضح
الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في قمة مجموعة السبع
مصر تتقدم 4 مراكز عالميًا في صناعة الدواء
بالأرقام.. التاريخ ينتصر لـ مصر أمام بلجيكا قبل موقعة اليوم بكأس العالم 2026
حسام حسن يوجه رسالة للجماهير قبل ضربة البداية أمام بلجيكا
وزير الاستثمار: تنسيق وتكامل حكومي لتحديد القطاعات الأولى بالترويج
هشام ستيت: مصر تحرص على أن تكون شريكا فاعلا في تعزيز القدرات الصحية بأفريقيا
بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب
الكيلو بـ 70 جنيه..أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تسرّع وتيرة توطين صناعة السيارات ضمن خطة الوصول إلى 100 ألف سيارة سنويًا

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توقيع اتفاقية بين مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي وشركة ROX Motor العالمية لتأسيس شركة "روكس مصر" بهدف بدء الإنتاج المحلي لسيارات ROX REEV داخل مصانع المجموعة، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجارفيس يان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROX Motor، والمهندس هشام عز العرب رئيس مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي، والمهندس أحمد السويدي مؤسس وشريك المجموعة.
 

وأكد وزير الصناعة أن الاتفاقية تمثل ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وتعكس نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية النوعية، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تحولًا جذريًا في بيئة الاستثمار مع تزايد إقبال الشركات العالمية على الاستثمار المباشر وإقامة شراكات إنتاجية حقيقية. وأضاف أن هذا التحول يعكس انتقال الدولة من مرحلة الترويج للفرص الاستثمارية إلى مرحلة جني ثمار ما تم تنفيذه من بنية تحتية متطورة وإصلاحات اقتصادية وصناعية عززت ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
وأوضح هاشم أن المشروع يتوافق مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها صناعة السيارات، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بتعزيز إنتاج المركبات المعتمدة على الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية. وأشار إلى أن البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات يستهدف رفع حجم الإنتاج المحلي إلى 100 ألف سيارة بحلول عام 2030، بدعم من حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية.
وشدد الوزير على أن تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة يمثلان الهدف الرئيسي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الشراكة بين ROX Motor ومجموعة عز العرب السويدي تأتي في توقيت مثالي لإحداث نقلة نوعية في قطاع السيارات المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرات التصديرية للدولة. كما دعا الشركة إلى وضع خطة واضحة لرفع نسب التصنيع المحلي بالتوازي مع التوسع في المشروع، بما يدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

الصناعة السيارات توطين السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

ترشيحاتنا

فرج عامر

فرج عامر يهاجم فكرة استعادة المحترفين: تركيزهم أصبح على تأمين المستقبل

منتخب إسبانيا

إسبانيا ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.. الموعد والتشكيل المتوقع

السويد

بعد السقوط أمام السويد بخماسية .. فتحي سند: مهمة تونس أصبحت معقدة للغاية

بالصور

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد