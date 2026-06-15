ملخص وأهداف انتصار السويد بخماسية على تونس بكأس العالم

افتتح منتخب السويد مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بانتصار كبير على منتخب تونس بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح الإثنين على ملعب مونتيري بالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

فرض المنتخب السويدي سيطرته منذ الدقائق الأولى، ونجح ياسين العياري، صاحب الأصول التونسية، في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السابعة بتسديدة قوية سكنت الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة في اللقاء.

واستمر الضغط السويدي حتى أضاف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين، ليعزز تفوق فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

ورغم الأفضلية السويدية، تمكن المنتخب التونسي من تقليص الفارق قبل الاستراحة، بعدما سجل عمر الرقيق هدف نسور قرطاج الوحيد في الدقيقة الثالثة والأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السويدي أفضليته المطلقة، حيث أحرز فيكتور جيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والخمسين، قبل أن يضيف ماتياس سفانبيرج الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والثمانين. واختتم ياسين العياري مهرجان الأهداف بإحراز هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب السويد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز سويدي مستحق بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب السويد أول ثلاث نقاط في البطولة، لينفرد بصدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد منتخب تونس عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

ترتيب مجموعة تونس

وكانت المباراة الأخرى في المجموعة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب بين هولندا واليابان، ليحصد كل منهما نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الثانية مواجهة قوية تجمع السويد مع هولندا مساء السبت العشرين من يونيو، بينما يلتقي منتخب تونس مع اليابان صباح الأحد الحادي والعشرين من الشهر نفسه، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب التونسي لتعويض خسارته الأولى وإنعاش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل