قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: صرف معاش "تكافل وكرامة" بقيمة تزيد عن 4 مليارات جنيه.. اليوم
منتخب تونس يتلقى هزيمة موجعة أمام السويد 1-5 في مستهل مبارياته بالمونديال
وزير الخارجية يتلقى اتصالين من نظيريه الباكستاني والكندي لمتابعة آخر التطورات الإقليمية
إنجاز 33% من المشروع القومي لتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي.. اعرف التفاصيل
الايفواري يأن ديوماندي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الإكوادور بالمونديال
ترحيب أوروبي وعربي بمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران
ملخص وأهداف انتصار السويد بخماسية على تونس بكأس العالم
بالأرقام.. تاريخ بلجيكا في المونديال قبل مواجهة الفراعنة
الرئيس السيسي يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
خبير استراتيجي: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لا تعني انتهاء الخلاف.. والملف النووي الأكثر تعقيدًا
بـ 140 جنيه.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن ثاني أكسيد التيتانيوم وعصير القصب
المجموعة الثامنة تشتعل مبكرًا.. السعودية في اختبار الأوروجواي وإسبانيا تبدأ رحلة اللقب أمام الرأس الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملخص وأهداف انتصار السويد بخماسية على تونس بكأس العالم

السويد وتونس
السويد وتونس
عبدالله هشام

افتتح منتخب السويد مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بانتصار كبير على منتخب تونس بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح الإثنين على ملعب مونتيري بالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

فرض المنتخب السويدي سيطرته منذ الدقائق الأولى، ونجح ياسين العياري، صاحب الأصول التونسية، في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السابعة بتسديدة قوية سكنت الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة في اللقاء.

واستمر الضغط السويدي حتى أضاف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين، ليعزز تفوق فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

ورغم الأفضلية السويدية، تمكن المنتخب التونسي من تقليص الفارق قبل الاستراحة، بعدما سجل عمر الرقيق هدف نسور قرطاج الوحيد في الدقيقة الثالثة والأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السويدي أفضليته المطلقة، حيث أحرز فيكتور جيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والخمسين، قبل أن يضيف ماتياس سفانبيرج الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والثمانين. واختتم ياسين العياري مهرجان الأهداف بإحراز هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب السويد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز سويدي مستحق بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب السويد أول ثلاث نقاط في البطولة، لينفرد بصدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد منتخب تونس عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

ترتيب مجموعة تونس

وكانت المباراة الأخرى في المجموعة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب بين هولندا واليابان، ليحصد كل منهما نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الثانية مواجهة قوية تجمع السويد مع هولندا مساء السبت العشرين من يونيو، بينما يلتقي منتخب تونس مع اليابان صباح الأحد الحادي والعشرين من الشهر نفسه، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب التونسي لتعويض خسارته الأولى وإنعاش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل

منتخب السويد كأس العالم 2026 منتخب تونس السويد تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

ليلي عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

مصرع مواطن صدمه القطار بقرية الدير جنوب الأقصر

البحث عن الضحايا

بعد أيام من فاجعة الأسرة الكاملة.. البحث عن 6 مفقودين إثر انقلاب سيارة بترعة المريوطية بالبدرشين

المتهم

القبض على سائق توكتوك صدم طفلا وهرب بالغربية

بالصور

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد