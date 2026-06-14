يبحث العاملون في القطاعين الحكومي والخاص عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، باعتبارها إحدى المناسبات الدينية الرسمية التي تمنح خلالها الدولة العاملين عطلة مدفوعة الأجر، وفقا للقرارات المنظمة للإجازات الرسمية في مصر.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد المولد النبوي الشريف 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريا ستوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ، وهو اليوم الذي يحيي فيه المسلمون ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

هل سيتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2026؟

حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف، ومن المنتظر أن يعلن مجلس الوزراء المصري موعد الإجازة النهائي قبل حلول المناسبة، وفقا للآلية المتبعة في تنظيم الإجازات الرسمية وترحيل بعضها إلى نهاية الأسبوع.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

الفئات المستفيدة من الإجازة

تطبق إجازة المولد النبوي الشريف على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بالقطاعين العام والخاص، وفقا للضوابط والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2026

تشمل العطلات الرسمية المتبقية خلال العام:

الخميس 18 يونيو 2026: رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 30 يونيو 2026: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو 2026: عيد ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس 2026: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

الخميس 29 يناير: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

من الخميس 19 مارس إلى الإثنين 23 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 13 أبريل: شم النسيم.

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

الخميس 7 مايو: عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

من الأربعاء 27 مايو إلى الأحد 31 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر.

وتحظى الإجازات الرسمية باهتمام واسع من المواطنين، إذ تمثل فرصة للراحة والاستجمام وقضاء الوقت مع الأسرة، فضلا عن كونها مناسبات وطنية ودينية تعكس محطات مهمة في تاريخ الدولة والمجتمع.