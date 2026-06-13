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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كام يوم.. إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص

كام يوم.. إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص
كام يوم.. إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين والعاملين بالقطاع الخاص بالتعرف على موعد وعدد أيام إجازة رأس السنة الهجرية 1448 هـ، وذلك بعد إعلان وزارة العمل قرارها الرسمي بشأن العطلة، في إطار جهود الدولة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.

إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص

وأعلن وزير العمل، أن يوم الخميس 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية، مع مراعاة طبيعة العمل بالمنشآت التي تتطلب استمرار التشغيل خلال هذا اليوم.

وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2026، والذي ينظم منح العاملين بالقطاع الخاص هذه الإجازة، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل، في هذه الحالة، على أجره عن اليوم مضافا إليه مثلي هذا الأجر، أو يمنح يوما بديلا وفقا لأحكام قانون العمل.

وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة، بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، ويضمن استمرار تقديم الخدمات والأنشطة الحيوية دون تأثر.

كما وجهت الوزارة مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت الخاضعة لقانون العمل، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بمنح العاملين حقوقهم القانونية كاملة.

إجازة رأس السنة الهجرية

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026

تشمل قائمة العطلات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري:

الخميس 18 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.
الثلاثاء 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.
الخميس 23 يوليو: إجازة عيد ثورة 23 يوليو.
الأربعاء 26 أغسطس: إجازة المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.
الخميس 29 يناير: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
من الخميس 19 مارس حتى الإثنين 23 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.
الإثنين 13 أبريل: شم النسيم.
السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
الخميس 7 مايو: عيد العمال.
الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

إجازة رأس السنة الهجرية

من الأربعاء 27 مايو حتى الأحد 31 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.
الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.
الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.
الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر.

وتحظى الإجازات الرسمية باهتمام واسع من المواطنين، باعتبارها فرصة للراحة وقضاء الوقت مع الأسرة أو السفر، إلى جانب كونها مناسبات وطنية ودينية تعكس محطات مهمة في تاريخ الدولة والمجتمع.

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