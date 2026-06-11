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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الثلاثاء ولا الأربعاء.. دار الإفتاء تعلن موعد رأس السنة الهجرية 1448 وغرة شهر المحرم

موعد رأس السنة الهجرية 1448 وغرة شهر المحرم
موعد رأس السنة الهجرية 1448 وغرة شهر المحرم
محمد صبري عبد الرحيم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر المحرم لعام 1448هـ، بعد غروب شمس يوم الاثنين 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

متى موعد رأس السنة الهجرية الجديدة؟

 وفي حال ثبوت رؤية هلال شهر المحرم بالعين المجردة، يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 هو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448هـ، أما إذا لم تثبت رؤية الهلال، فيكون يوم الثلاثاء 16 يونيو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة فلكيا

بحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يكون أن موعد غرة شهر المحرم، وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ هو يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، ويكون يوم الاثنين 29 ذي الحجة الموافق 15 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

 الثلاثاء 16 يونيو 2026 رأس السنة الهجرية

وأكد مركز الفلك الدولي، أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر المحرم 1448هـ يوم الإثنين 15 يونيو 2026م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم أفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من غرب أفريقيا وجنوب غرب أوروبا ومعظم الأمريكيتين، وحيث إن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الإثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو غرة شهر محرم في غالبية دول العالم الإسلامي.

دعاء العام الهجري الجديد

1. اللهم اجعله عامًا هجريًا للتوبة ومغفرة الذنوب، ونسيان كل ما مررنا به من ألم.

2. اللهم اجعل دخول السنة الهجرية الجديدة خاليًا من الأوجاع والهموم، ومليئًا بالسعادة والحب.

3. اللهم بحق أسمائك الحسنى أجمعين، وباسمك الأعظم الذي أخفيته، أسألك أن تغفر لنا ما قدمنا في السنة الماضية.
4. اللهم أكرمنا بدخول السنة الهجرية الجديدة ونحن وأحبتنا على خير حال.

5. اللهم اجعلها سنة هجرية مباركة، مليئة بالسعادة والفرح والإنجازات، وتحقيق الأمنيات غير فاقدين ولا مفقودين.

6. اللهم اكتب لنا في رأس السنة الهجرية الجديدة من الأقدار ما ترضاه لنا.

7. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال وبارك لنا، اللهم إنا نسألك في العام الهجري الجديد العفو والعافية.

دعاء العام الهجري الجديد 1448

اللهم في بداية هذه السنة الهجرية الجديدة نسألك فرجًا لجميع همومنا، وتحقيقًا لآمالنا، واستجابة لجميع دعواتنا، وشفاءً لمرضانا، ورحمةً لموتانا.

اللهم اغفر لي ذنوبًا فعلتها في عام مضى، وأصلح نفسي، واسترني، وأكرمني في العام الجديد، واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج، يا رب العالمين.

عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه، بأرباحه وخسائره، براحته وتعبه، بآماله وآلامه، ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدًا بإذن الله خيرًا.

اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

اللهم أرح كل قلب لا يعلم بحاله إلا أنت، وأبعد عنا جميعًا الهم والضيق والشقاء.

اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي، لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، واغسل أحزاننا وهمومنا، واغفر ذنوبنا وخطايانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم ما قسمت في هذه السنة من خير وبركة وسعادة وسعة رزق واستجابة دعاء، فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

اللهم اجعله عام خير وبركة، اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف، وتجاوز الناس المحبطة والسيئة، وانظر للأمام نظرة انتصار.

ما يقال في العام الهجري الجديد

اللهم إني استودعتك السنة الجديدة، يا رب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها.

عام جديد، اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة، ولذة المغفرة وصفاء الود، وتجنب الزلل وبلوغ الأمل، وحسن الخاتمة.

اللهم مع بداية العام الجديد، اكتب لنا الخير فيه، واجعله ختامًا لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

وفي أول فجر في العام الهجري الجديد، اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

في بداية العام الهجري الجديد، اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع، ومن كل عين ومرض وهم وغم، واجعله عامًا مليئًا بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم.

اللهم إني استودعتك عامًا مضى من عمري، فاغفر لي ما كان فيه، واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام، واجعله عامًا أجمل مما مضى، واجعله بداية لأجمل الأقدار.

اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات، وبارك لنا في السنة الجديدة، واجعل الفرح واليسر فيها.

اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض، وفرجًا لكل مهموم يا رب العالمين.

اللهم اجعلها عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى.

اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية، تمنياتي للجميع بعام جديد مليء بالنجاح والعافية والسعادة.

إجازة رأس السنة الهجرية

أعلن وزير العمل حسن رداد، أن يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ، وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم لعام 1448 هـ، طبقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من جانب السلطة المختصة.

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