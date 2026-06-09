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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

إجازة 3 أيام.. موقف الامتحانات من عطلة رأس السنة الهجرية

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية
قسم الخدمات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1448 هـ.

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة الحكومية المتبعة بترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، لضمان استقرار منظومة العمل ومنح المواطنين عطلة متصلة بنهاية الأسبوع.

إجازة رأس السنة

تقديم موعد الإجازة وترقب الرؤية الشرعية

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن يوم الخميس (18 يونيو) سيكون هو البديل الرسمي للتاريخ الميلادي الفعلي الذي سيوافق الأول من شهر المحرم لعام 1448 هجرية، والذي ستحدده بدقة الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال بواسطة دار الإفتاء المصرية.

الجهات الشاملة لقرار الإجازة

وأكد القرار الوزاري أن العطلة الرسمية مدفوعة الأجر تسري بالكامل على العاملين في القطاعات التالية:

  • الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.
  • الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
  • شركات القطاع العام.
  • شركات قطاع الأعمال العام.
إجازة رأس السنة الهجرية 2026

استثناء لجان الامتحانات من العطلة

وفي سياق متصل، وضع القرار بنداً تنظيمياً حاسماً لضمان مصلحة الطلاب؛ حيث نص على استمرار أعمال الامتحانات بجميع المدارس والجامعات وفقاً للمواعيد والجداول المقررة مسبقاً من قبل السلطات التعليمية المختصة دون أي تأجيل أو تعديل، على أن تلتزم الأطقم الإدارية والرقابية المسؤولة عن أعمال الامتحانات بالتواجد في مقار لجانها بانتظام.

5 إجازات متبقية في العام الحالي

و​رصدت المؤشرات الرسمية 5 إجازات متبقية تفصلنا عن نهاية العام الحالي، تتنوع بين ذكريات وطنية خالدة ومناسبات دينية جليلة، وجاءت خريطة المواعيد على النحو التالي:

إجازة عيد الأضحى2026

​1. رأس السنة الهجرية (الأربعاء 17 يونيو)

​تبدأ سلسلة الإجازات المتبقية مع حلول غرة شهر محرم الحرام لعام 1448 هجرياً. 

ويوافق هذا العيد الديني الجليل يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وهو يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر للاحتفال ببداية العام الهجري الجديد.

​2. ثورة 30 يونيو (الثلاثاء 30 يونيو)

​يأتي نهاية شهر يونيو حاملاً ذكرى وطنية هامة، حيث يوافق يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

​3. ثورة 23 يوليو (الخميس 23 يوليو)

​في الشهر التالي مباشرة، يحتفل الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو الخالدة. 

وستكون العطلة يوم الخميس 23 يوليو 2026، مما يمنح الموظفين فرصة ممتازة لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة وممتدة عند دمجها مع يومي الجمعة والسبت.

إجازة عيد الأضحى2026 للطلاب والموظفين

​4. المولد النبوي الشريف (الأربعاء 26 أغسطس)

​تحل النفحات الدينية مجدداً في شهر أغسطس، حيث يُحتفل بذكرى مولد خير الأنام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وهو يوم يحظى بمكانة خاصة وطقوس احتفالية واجتماعية مميزة في الشارع المصري.

​5. ذكرى انتصارات 6 أكتوبر (الثلاثاء 6 أكتوبر)

و​تُختتم أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 بالذكرى الوطنية الأغلى في تاريخ مصر الحديث؛ وهي ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

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