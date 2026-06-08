350 جنيها و30 سلعة.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة مع اقتراب تنفيذها

​في خطوة هامة نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي في مصر، أعلن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن البدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل أي بداية من الشهر القادم.

وكشفت مصادر عن الملامح الرئيسية لبرنامج "الدعم النقدي الجديد" المزمع تطبيقه بديلًا عن الدعم العيني الحالي.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين برؤية أكثر مرونة وكفاءة، وسط ترقب ملايين المواطنين لآليات التطبيق ومقدار الزيادات المقررة.

​ونستعرض في هذه السطور التفاصيل الكاملة للمنظومة الجديدة، والفئات المستهدفة، وحجم الاستبعاد المتوقع بناءً على المعايير الجديدة.

​1. كارت ذكي بديلًا للكاش.. وشراء 30 سلعـة

و​أكدت المؤشرات الأولية أن الدعم النقدي لن يتم صرفه في صورة مبالغ مالية سائلة "كاش" في أيدي المواطنين، بل سيتم تخصيصه عبر "كارت دعم ذكي" مسبق الدفع.

ويتيح هذا الكارت للمواطن حرية الاختيار والمفاضلة لشراء حوالي 30 سلعة أساسية من المنافذ المعتمدة، مما يضمن توجيه الدعم اللوجستي للغذاء والاحتياجات الأساسية فقط ومنع تسربه لقطاعات أخرى.

​2. قيمة الدعم: من 300 إلى 350 جنيهًا للفرد

و​وفقًا للمخطط الجديد، من المتوقع أن تبلغ قيمة الدعم النقدي المخصص للفرد الواحد شهريًا ما بين 300 و350 جنيهًا.

ويمثل هذا الرقم قفزة مقارنة بالدعم العيني الحالي، بهدف تمكين الأسرة من تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل تحركات الأسعار.

​3. تقسيم المستفيدين إلى 4 شرائح

و​لتجنب المساواة غير العادلة بين الفئات الأكثر احتياجًا والفئات الأفضل حالًا، سيتم تقسيم المستفيدين الحاليين إلى 4 شرائح رئيسية:

• ​الشريحة الأولى: ستحصل على الدعم الكامل وبأقصى قيمة ممكنة نظراً لكونها الفئة الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

• ​الشرائح الوسطى: ستحصل على دعم متدرج بحسب الدخل والوضع الاجتماعي.

• ​الشريحة الأخيرة: وهي الفئة الأعلى دخلاً أو الأقل استحقاقاً وفق المؤشرات الجديدة، وتعتبر هذه الشريحة مهددة بالخروج تماماً من المنظومة.

​4. تنقية البطاقات: استبعاد متوقع لـ 10 إلى 12 مليون مواطن

و​تضم منظومة الدعم الحالية نحو 68 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين. ومع تطبيق المعايير والمحددات الجديدة لاستحقاق الدعم (مثل الدخل، امتلاك سيارات حديثة، استهلاك الكهرباء، وغيرها)، فمن المتوقع خروج وتنقيه ما بين 10 إلى 12 مليون شخص من المنظومة، لضمان توجيه الأموال للفئات الأكثر استحقاقاً.

​5. آلية مرنة لمواجهة التضخم

و​من أبرز مميزات البرنامج الجديد هو وضع آلية دورية لمراجعة قيمة الدعم النقدي بناءً على معدلات التضخم السنوية وتحركات الأسعار في السوق.

وتعني هذه الآلية أن قيمة الـ 350 جنيهًا للفرد ليست رقمًا ثابتًا مدى الحياة، بل ستكون قابلة للزيادة لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن ضد موجات الغلاء.

​6. باقات سلعية مرنة (على غرار شنط رمضان)

و​تيسيرًا على المواطنين، يدرس البرنامج طرح باقات سلع جاهزة ومحتملة بأسعار مخفضة ومجمعة على غرار "شنط رمضان" السلعية، بحيث يمكن للمواطن شراء باقة متكاملة من السلع الأساسية (زيت، سكر، أرز، مكرونة) دفعة واحدة وبقيمة محددة خصمًا من الكارت الذكي.

​وتمثل المنظومة الجديدة تحولاً جذرياً في فلسفة الدعم بمصر؛ فهي لا تهدف إلى تقليص النفقات بقدر ما تسعى إلى "فلترة" القوائم وضمان أن كل جنيه يدخل في جيب المواطن المستحق فعلياً، مع منحه مرونة أكبر في اختيار سلعه المفضلة عبر الكارت الذكي.