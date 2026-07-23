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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 15 جنيها.. سعر عيار 21 في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر أشهر أعيرة الذهب في مصر مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 23-7-2026 على مستوى محلات الصاغة.

عيار 21 يتراجع

فقد سعر جرام عيار 21 الأكثر شهرة 15 جنيهًا من قيمته مقارنة بما كان عليه في أول التعاملات المسائية اليوم.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر عيار 21 

سجل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5965 جنيها للشراء و5910 جنيهات.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب 15 جنيها في المتوسط بعد زيادة أسبوعية بقيمة 170 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5965 جنيها.

 عيار 24

سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6817 جنيها للشراء و6754 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

 عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6249 جنيها للشراء و6191 جنيها للبيع.

 عيار 21 

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5965 جنيها للشراء و5910 جنيهات للبيع.

 عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5112 جنيها للشراء و5065 جنيها للبيع.

سعر الذهب

 سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.72 ألف جنيه للشراء و47.28 ألف جنيه للبيع.

 سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4047 دولارا للشراء و4046 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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