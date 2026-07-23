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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد اعترافها بقتل والدتها.. تصريحات سابقة لسالي الجباس تعود للواجهة

سالي الجباس
سالي الجباس
يارا أمين

عادت تصريحات سابقة للمحامية سالي الجباس إلى الواجهة، وذلك بعد اعترافها بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بالإسكندرية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لسالي الجباس، تحدثت خلاله عن مكانة الأم وضرورة برّها، مؤكدة أن من لا يقدر والدته لا يستحق أن يفرح في أهم لحظات حياته.

وقالت سالي الجباس في تصريحات تلفزيونية سابقة: “اللي ميشيلش والدته فوق راسه ميستحقش إنها تقوله ألف مبروك في زواجه.. لأن هي اللي جابتك للدنيا وربتك وعلمتك.”

وتأتي إعادة تداول هذه التصريحات بعد إعلان الأجهزة الأمنية القبض على سالي الجباس، واتهامها بقتل والدتها إثر خلافات بينهما، قبل أن تقوم بتقطيع جثمانها، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فيما تباشر جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات في القضية

سالي الجباس المحامية سالي الجباس قضية سالي الجباس المتهمة بقتل والدتها في الإسكندرية حادثة الإسكندرية

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