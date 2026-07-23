قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لطلاب الثانوية العامة .. كيف تحجز اختبار القدرات 2026 والأوراق المطلوبة للقبول؟
الأوقاف تحتفي بذكرى تسجيل أول أسطوانات للمصحف المرتل في التاريخ
وفاة والدة دراجان ستويكوفيتش المرشح لتدريب الزمالك .. والعزاء غدًا
بعد تألقه في كأس العالم .. هيثم حسن يضاعف قيمته التسويقية ويخطف أنظار أوروبا
الجيش الأمريكي: غيرنا مسار 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران
بريطانيا ترد على إيران: قواتنا مستعدة لحمايتنا من أية هجمات
إنقاذ عضو بحمام سباحة مركز التنمية بالجزيرة من الغرق .. ووزير الرياضة يكافئ المسعفين
بسمة وهبة تحذر من المصحات غير المرخصة : بتبعتوا ولادكم للتعاطي وليس للتعافي
بعد سخونة ملتهبة | الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة
القبض على بائع ترمس وزوجته في تسمم 80 شخصًا بحفل زفاف ببني سويف
الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإغلاق المجالات الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالصور | اتحاد الشركات : انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية

رئيس اتحاد الشركات انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية
رئيس اتحاد الشركات انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية
محمد الغزاوى

اكد المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي المصري للشركات أن مشاركة الاتحاد في احتفالات المحافظات يعد واجب وطني نابع من أهمية دور الرياضة في زيادة عجلة الإنتاج مؤكدا أن الاتحاد سبق وأن شارك في احتفالات كافة محافظات مدن القناة وسيناء والوجه القبلي ودلتا مصر واخيرا يشارك في احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي مرحبا بمحافظ الإسكندرية معالي الوزير  ايمن عطية الذي قام بإطلاق شعلة البطولة 

رئيس اتحاد الشركات 
انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية

وأكد الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أن الاتحاد يحرص علي نشر الثقافة الرياضية بين مختلف العاملين في مواقع الإنتاج المصرية وتستغل تلك المناسبات الوطنية بفتح مزيدا من تلك المشاركات مشيرا إلي إقامة الاتحاد إحتفالية لليوم الرياضى العربى حيث قام بإطلاق الشعله معالي الوزير أيمن عطية محافظ الإسكندرية تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضه وحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والإتحاد العام الرياضى للشركات الذى قام بتكريم فريق نادى شركة أبوقير للأسمده الصاعد للدورى الممتاز أ لكرة القدم

وأكد اسماعيل عبد الحكيم ان الاتحاد أطلق اليوم البطوله التنشيطيه لكرة القدم الخماسى الشاطئى بالنادى البحرى برأس التين وبمشاركة الفرق أوائل المناطق الخمسه للإتحاد( القاهره ، قبلى ، الإسكندريه ،  الدلتا ، القناه) وشهد الإفتتاح د. عماد البنانى د. عمرو الحداد والإعلامي أشرف محمود حيث بدأ حفل الإفتتاح بالسلام الجمهورى ودخول حملة أعلام مصر والإتحاد العام والمناطق الخمسه تلاها إنطلاق المباراه الأولى بين شركتى البتروكيماويات وفريق الترسانة البحريه وتستمر البطولة حتي يوم ٢٦ الجاري

الشركات اتحاد الشركات وزارة الشباب والرياضة بطولة الشركات القناة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

سعر الذهب

يواصل الصعود .. الذهب يرتفع 170 جنيها الآن

أرشيفي

صواريخ ومسيرات إيرانية.. انفجار ضخم يهز الحدود الكويتية العراقية

موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

بعد ساعات الذروة الحارقة .. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

"الجمارك الكويتية

رئيس الجمارك الكويتية يتفقد منفذ العبدلي .. ويؤكد استمرار العمل بجميع المنافذ

الكويت

الكويت توقع عقدا بـ 18.6 مليون دينار لتطوير خدمات الملاحة الجوية

نتنياهو

مكتب نتنياهو: إحباط مخطط إيراني لاستهداف مسئولين كبار في إسرائيل

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

التين الشوكي

فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد