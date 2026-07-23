بالصور | اتحاد الشركات : انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية

اكد المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي المصري للشركات أن مشاركة الاتحاد في احتفالات المحافظات يعد واجب وطني نابع من أهمية دور الرياضة في زيادة عجلة الإنتاج مؤكدا أن الاتحاد سبق وأن شارك في احتفالات كافة محافظات مدن القناة وسيناء والوجه القبلي ودلتا مصر واخيرا يشارك في احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي مرحبا بمحافظ الإسكندرية معالي الوزير ايمن عطية الذي قام بإطلاق شعلة البطولة



رئيس اتحاد الشركات

انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية

وأكد الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أن الاتحاد يحرص علي نشر الثقافة الرياضية بين مختلف العاملين في مواقع الإنتاج المصرية وتستغل تلك المناسبات الوطنية بفتح مزيدا من تلك المشاركات مشيرا إلي إقامة الاتحاد إحتفالية لليوم الرياضى العربى حيث قام بإطلاق الشعله معالي الوزير أيمن عطية محافظ الإسكندرية تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضه وحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والإتحاد العام الرياضى للشركات الذى قام بتكريم فريق نادى شركة أبوقير للأسمده الصاعد للدورى الممتاز أ لكرة القدم

وأكد اسماعيل عبد الحكيم ان الاتحاد أطلق اليوم البطوله التنشيطيه لكرة القدم الخماسى الشاطئى بالنادى البحرى برأس التين وبمشاركة الفرق أوائل المناطق الخمسه للإتحاد( القاهره ، قبلى ، الإسكندريه ، الدلتا ، القناه) وشهد الإفتتاح د. عماد البنانى د. عمرو الحداد والإعلامي أشرف محمود حيث بدأ حفل الإفتتاح بالسلام الجمهورى ودخول حملة أعلام مصر والإتحاد العام والمناطق الخمسه تلاها إنطلاق المباراه الأولى بين شركتى البتروكيماويات وفريق الترسانة البحريه وتستمر البطولة حتي يوم ٢٦ الجاري