محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أوجيني بحي شرق

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أوجيني، إلى جانب أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة بشارع طرح البحر بحي الشرق، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف أحياء المحافظة.

رافق المحافظ الدكتور اسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تركيب كشافات الإنارة الحديثة بشارع طرح البحر لتعزيز كفاءة منظومة الإضاءة

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أوجيني، حيث تابع معدلات التنفيذ، واطلع على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، موجها بسرعة استكمال جميع مراحل التطوير وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع.

كما تفقد محافظ بورسعيد أعمال تركيب كشافات الإنارة الحديثة بشارع طرح البحر، واطلع على معدلات التنفيذ، مؤكدًا أهمية دعم منظومة الإضاءة العامة بالمحاور والشوارع الرئيسية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز عوامل الأمان، وإبراز المظهر الحضاري للمدينة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف معدلات العمل، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التطوير والإنارة، مع المتابعة المستمرة لكافة مراحل التنفيذ بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى منها، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية.