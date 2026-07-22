معًا نحافظ على بورسعيد| الطريق حق للجميع.. فلا تعيق حركة المواطنين

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن نهر الطريق والأرصفة حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز التعدي عليهما بأي صورة، سواء من خلال إشغالات المحال التجارية أو الكافيهات أو الباعة أو وضع أي معوقات تعرقل حركة السير.

التعدي على نهر الطريق والأرصفة يهدد سلامة المواطنين ويعطل الحركة المرورية

وناشد محافظ بورسعيد أصحاب المحال والمنشآت التجارية والكافيهات الالتزام بالمساحات المخصصة لهم، وعدم استغلال الأرصفة أو نهر الطريق في عرض البضائع أو وضع الطاولات والكراسي أو أي إشغالات أخرى، حفاظًا على حق المواطنين في السير الآمن، ومنعًا للتكدسات والاختناقات المرورية.

وقال محافظ بورسعيد إن الحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري مسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مشددًا على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة ونهر الطريق بجميع أحياء المحافظة، لتحقيق الانضباط وتوفير بيئة حضارية تليق بأبناء بورسعيد وزائريها.