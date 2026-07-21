في إطار دعمه للقطاع الصناعي.. محافظ بورسعيد يوقع عقود تمليك أراضي لـ6 مصانع بالمنطقة الصناعية

وقع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد عقود تمليك أراضي لعدد 6 مصانع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم المستثمرين، وتوفير الاستقرار للمشروعات الصناعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بدعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والمستشار أحمد سحيم مستشار المحافظة للاستثمار، والدكتور جابر السيد محمد رئيس مكتب شرق الشهر العقاري

محافظ بورسعيد : الدولة حريصة على توطين الصناعة وزيادة الإنتاج وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، والعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل في إطار من التنسيق والتكامل لتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين، وتسريع الإجراءات بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات الصناعية التي تتمتع بها بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

وعقب التوقيع، قام محافظ بورسعيد بتسليم عقود التمليك إلى أصحاب المصانع، والتي شملت: شركة " مي السيد عبده كراوية وشريكتها وسمتها التجارية كراوية لإنتاج مواد التعبئة " كراوية باك " و كريم تكس شركة " بورسعيد لصناعة الجوارب والمنسوجات -محمد حسن عبد الكريم وشركاه " وشركة " بورسعيد لصناعة الجوارب والمنسوجات -كريم تكس - محمد حسن عبد الكريم وشركاه " و شركة " محمد حسن عبد الكريم ومحسن حسن عبد الكريم " وسمتها التجارية ( ام اند ام للصناعات النسيجية ) ومنشأة "احمد احمد حسين ابراهيم المطري " منشاة فردية " وسمتها التجارية " المصرية للجوارب لصاحبها احمد احمد حسين المطري

وشركة الاسلام.

وأعرب أصحاب المصانع عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر للقطاع الصناعي، وحرصه على تذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدين أن تسليم عقود التمليك يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار استثماراتهم والتوسع في الإنتاج.