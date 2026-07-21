إيهاب منصور: لا تخفيف لأحمال الكهرباء خلال الصيف الحالي.. والانقطاعات ترجع لأعطال فنية وضعف الصيانة

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن الحكومة أعلنت عدم تطبيق خطة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي، مشيرًا إلى أن أي انقطاعات قد تشهدها بعض المناطق لا ترتبط بتخفيف الأحمال.

وقال إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “مودرن mti”، أن الإنقطاعات التي تحدث ترجع إلى أعطال فنية أو ضعف أعمال الصيانة، إلى جانب غياب التنسيق بين الجهات والمسؤولين في بعض الحالات.

تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية

وأوضح منصور أن معالجة هذه المشكلات تتطلب رفع كفاءة أعمال الصيانة الدورية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن استقرار الخدمة والحد من تكرار انقطاع التيار الكهربائي للمواطنين.