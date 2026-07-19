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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات المبكرة لبدء العام الدراسي الجديد 2026 - 2027

تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات المبكرة لبدء العام الدراسي الجديد 2026 - 2027
تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات المبكرة لبدء العام الدراسي الجديد 2026 - 2027
محمد الغزاوى

 عقد الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا بمديري الإدارات التعليمية ووكلاءها تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

جاء الاجتماع بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، لمناقشة أهم الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2026 – 2027.

تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات المبكرة لبدء العام الدراسي الجديد 2026 - 2027

وشدد وكيل تعليم بورسعيد خلال الاجتماع على الانتهاء من توزيع المعلمين، عن طريق نشرات النقل والندب، لسد العجز في التخصصات المختلفة، بما يضمن جاهزية المعلمين، وتحقيق بداية مستقرة ومنتظمة للعملية التعليمية بالمحافظة.

ووجه "بدوي" بالانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة، ومراجعة جاهزية المباني ومرافق مدارس المحافظة البالغ عددها 563 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، وتوفير الأثاث المدرسي وتكثيف المتابعة الميدانية ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورا.

وأكد مدير تعليم بورسعيد على أهمية تضافر الجهود لتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية للطلاب، والعمل على تهيئة بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة على التعلم، وتجاوز أي تحديات محتملة لضمان بداية موفقة وقوية للعام الدراسي الجديد.

وفي ختام الاجتماع أكد  على سرعة إنجاز ما تم مناقشته وموافاة المديرية بتقارير دورية حسب الموقف التنفيذي للبنود المذكورة، وكذلك التأكيد على جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد

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