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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محافظ بورسعيد يبحث دعم مسيرة النادي المصري

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
حسام الحارتي

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الأستاذ رجب عبد القادر و الحسيني أبو قمر، نائبي رئيس النادي المصري، والكابتن خالد جاد الله رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري، وذلك في إطار حرص المحافظ على دعم النادي المصري والارتقاء بالمنظومة الرياضية بالمحافظة

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالنادي المصري وقطاع الناشئين، ومناقشة سبل دعم وتطوير القطاع، بما يسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة، وإعداد أجيال جديدة قادرة على تمثيل النادي والمحافظة بالشكل المشرف

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على مواصلة دعم النادي المصري، باعتباره أحد أهم الكيانات الرياضية بالمحافظة، مشدداً على أهمية تكاتف جميع الجهود للنهوض بالمنظومة الرياضية وتعزيز دور قطاع الناشئين في صناعة أبطال المستقبل

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