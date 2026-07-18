فرج عامر: طارق علاء مشروع نجم المنتخب.. وسموحة مصنع نجوم الكرة المصرية

أكد فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن طارق علاء، الظهير الأيمن الذي اختاره حسام حسن لصفوف منتخب مصر، أصبح حديث الشارع الكروي المصري بعد المستوى المميز الذي قدمه، مشيرًا إلى أن العديد من الأندية باتت تتنافس على ضمه. ويعد طارق علاء أحد أبناء قطاع ناشئي سموحة، قبل انتقاله إلى بيراميدز بعد تألقه مع الفريق السكندري.

طارق علاء

وأضاف عامر أن طارق علاء سيكون الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب مصر خلال الموسم المقبل، معتبرًا أنه يمتلك المقومات التي تؤهله لحجز مكانه في التشكيل الأساسي لسنوات طويلة.

واختتم رئيس سموحة السابق تصريحاته بالتأكيد على أن نادي سموحة كان ولا يزال أحد أهم مصانع المواهب في الكرة المصرية، لافتًا إلى أن ما يقرب من نصف لاعبي المنتخب المصري مروا بتجربة اللعب في سموحة، حيث كانت انطلاقتهم الحقيقية قبل الانتقال إلى الأندية الكبرى.