قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنمية المحلية: إزالة 3 عقارات مخالفة بالغربية وإحالة الموظفين المتقاعسين للتحقيق
تنظيم وحماية وتمكين اقتصادي.. إطلاق استراتيجية شاملة للمهندسين تقوم على 4 ركائز و14 محورا
مشروعات تنموية.. الرئيس السيسي : بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين القاهرة ودار السلام
الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين "القاهرة" و "دار السلام" عن طريق إقامة مشروعات تنموية
مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟
5820 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم في مصر
عمدة نيويورك يبحث قانونيا إمكانية اعتقال نتنياهو خلال زيارته للأمم المتحدة
الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح استحداث خط ملاحي للربط البحري بين مينائي "سفاجا" و"دار السلام"
تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن
الخليج يدفع الثمن .. نيران المواجهة الأمريكية - الإيرانية تحرق المنطقة| تفاصيل
الرئيس السيسي: نتطلع لإتاحة المزيد من المشروعات التنزانية أمام الشركات المصرية
نصدق مين؟.. استقالة مفاجئة لـ ربيع ياسين من السكة ونجله يكشف المستور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: طارق علاء مشروع نجم المنتخب.. وسموحة مصنع نجوم الكرة المصرية

فرج عامر
فرج عامر
باسنتي ناجي

أكد فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن طارق علاء، الظهير الأيمن الذي اختاره حسام حسن لصفوف منتخب مصر، أصبح حديث الشارع الكروي المصري بعد المستوى المميز الذي قدمه، مشيرًا إلى أن العديد من الأندية باتت تتنافس على ضمه. ويعد طارق علاء أحد أبناء قطاع ناشئي سموحة، قبل انتقاله إلى بيراميدز بعد تألقه مع الفريق السكندري. 

طارق علاء

وأضاف عامر أن طارق علاء سيكون الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب مصر خلال الموسم المقبل، معتبرًا أنه يمتلك المقومات التي تؤهله لحجز مكانه في التشكيل الأساسي لسنوات طويلة.

واختتم رئيس سموحة السابق تصريحاته بالتأكيد على أن نادي سموحة كان ولا يزال أحد أهم مصانع المواهب في الكرة المصرية، لافتًا إلى أن ما يقرب من نصف لاعبي المنتخب المصري مروا بتجربة اللعب في سموحة، حيث كانت انطلاقتهم الحقيقية قبل الانتقال إلى الأندية الكبرى.

فرج عامر طارق علاء الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

ترشيحاتنا

زوج المجنى عليها

كانت بتتفسح والسواق دهسها .. أسرة ضحية حادث دمياط تروي تفاصيل الواقعة

رئيس جامعة دمنهور يستقبل وزير الأوقاف

رئيس جامعة دمنهور يستضيف وزير الأوقاف في مناقشة عن تغيير الصيغ الصرفية في القراءات القرآنية

وضع حجر أساس كوبري بني مهدي

بتكلفة 52.5 مليون جنيه.. محافظ المنيا يضع حجر أساس كوبري مشاه بني مهدي أعلى السكة الحديد

بالصور

الإجهاد الحراري أم ضربة الشمس؟ كيف تفرق بينهما ومتى تتوجه للطوارئ؟

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

شارك ‏EX‏.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة بالسوق المصري ‏

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد