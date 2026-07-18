تنظيم وحماية وتمكين اقتصادي.. إطلاق استراتيجية شاملة للمهندسين تقوم على 4 ركائز و14 محورا

أعلن الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب مهندسي مصر، "وثيقة الإسكندرية"، والمتضمنة إطلاق استراتيجية شاملة وجديدة للمجلس الحالي لنقابة المهندسين، تستهدف تطوير مهنة الهندسة وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمهندسين، انطلاقًا من الدور الوطني للنقابة في دفع عجلة التنمية ورفعة الوطن.

وأكد نقيب المهندسين، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل: تنظيم وحماية مهنة الهندسة، والتمكين الاقتصادي للمهندسين، وتقديم رعاية متكاملة وخدمات لائقة للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المؤسسية والمالية للنقابة.

المهندسين تطلق استراتيجية جديدة

وقال: "هذه الركائز تتفرع إلى 14 محورًا تنفيذيًا، تمثل ميثاق عمل تبناه المؤتمر العام للمهندسين بالإسكندرية"، مشددًا على أن جميع قطاعات النقابة ستعمل بكل جد لتطبيق هذه البنود على أرض الواقع، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمهندس المصري ويمكّنه من أداء دوره في خدمة وطنه.

وجاء إطلاق الاستراتيجية الجديدة بعد مناقشتها بشكل تفصيلي، وإقرارها من المؤتمر العام للمهندسين، الذي استضافته نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية.