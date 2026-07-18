السجن 20 شهرا لمدون صيني بعد نشر فيديو مضلل عن سيارة شاومي الكهربائية

أصدرت محكمة صينية حكم بالسجن لمدة 20 شهر بحق مدون، بعد إدانته بنشر مقطع فيديو مفبرك تضمن مزاعم تتعلق بسلامة السيارة الكهربائية شاومي SU7، في خطوة تعكس تشديد بكين رقابتها على المحتوى المضلل المرتبط بصناعة السيارات.

وتأتي القضية في وقت تكثف فيه السلطات الصينية حملاتها لمواجهة المعلومات الكاذبة والإعلانات المضللة داخل سوق السيارات، الذي يشهد منافسة حادة بين الشركات المحلية والعالمية، خشية تأثير تلك الادعاءات على قرارات المستهلكين وإلحاق الضرر بسمعة الشركات.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، أدانت محكمة الشعب في منطقة هايديان بالعاصمة بكين المدون، المعروف باسم "غاو"، بتهمة الإضرار بسمعة المنتجات من خلال اختلاق معلومات غير صحيحة استهدفت شركة شاومي، كما قضت المحكمة بتغريمه 100 ألف يوان، أي ما يعادل نحو 14.8 ألف دولار.

وتعود الواقعة إلى أغسطس 2024، عندما نشر المدون وفريقه مقطع فيديو لمحاكاة تصادم لسيارة SU7، زعم خلاله أن أبواب السيارة لم تفتح بعد الحادث، وأن نظام الاتصال بالطوارئ لم يعمل، إلى جانب تعطل شاشة التحكم الرئيسية، وهو ما أثار تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وحصد الفيديو، الذي نشر عبر حساب يتابعه نحو مليون شخص، قرابة ثلاثة ملايين مشاهدة، قبل أن تبدأ التحقيقات في ملابساته.

وأوضحت المحكمة أن التحقيقات أثبتت قيام المدون وفريقه بالتلاعب عمد بالمكونات الكهربائية للسيارة قبل تنفيذ الاختبار، بما في ذلك العبث بالبطارية الثانوية، بالإضافة إلى استخدام لقطات لبطارية تعرضت للتلف مسبق، بهدف إظهار نتائج مضللة للمشاهدين.

وكانت شاومي قد أعلنت في يناير 2025 أن الجهات المختصة ألقت القبض على أحد المدونين وعدد من المتعاونين معه، بعد اتهامهم بتعمد الإساءة إلى سيارات الشركة ونشر معلومات غير صحيحة، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية سمعتها ومنتجاتها.