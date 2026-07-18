شهادات البنك الأهلي .. مفاجأة في أعلى عائد على شهادات الادخار

يبحث قطاع كبير من العملاء عن أفضل شهادات ادخار في البنك الأهلي المصري، خاصة بعد تثبيت أسعار الفائدة، لمعرفة أعلى عائد متاح على شهادات الادخار واختيار الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم.

ويقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من الشهادات بعوائد ثابتة ومتغيرة، تصل إلى 21% سنويًا، مع إمكانية الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات ائتمان.

وفيما يلي ترتيب أفضل 5 شهادات في البنك الأهلي من الأعلى إلى الأقل فائدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تتصدر قائمة أعلى شهادات البنك الأهلي المصري من حيث العائد.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد:

21% خلال السنة الأولى.

16.25% خلال السنة الثانية.

12% خلال السنة الثالثة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمان بضمانها.

لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير الشهري

تأتي في المركز الثاني بين أعلى شهادات البنك الأهلي.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد الحالي: 19.5% سنويًا يصرف شهريًا.

الحد الأدنى للعائد: 17%.

العائد مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

لا يجوز استردادها قبل مرور 6 أشهر.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير ربع السنوي

تأتي في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العائد.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد الحالي: 19.25% سنويًا يصرف كل ثلاثة أشهر.

العائد مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%.

يمكن الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.

لا يجوز استردادها قبل مرور 6 أشهر.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

تعد من أبرز الشهادات ذات العائد الثابت في البنك الأهلي.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد الشهري: 17.75%.

العائد ربع السنوي: 17.85%.

العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

يمكن الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمانها.

لا يجوز استردادها قبل مرور 6 أشهر.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

تأتي في المركز الخامس ضمن أعلى شهادات البنك الأهلي.

مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد: 14.25% سنويًا يصرف شهريًا.

العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

لا يجوز استردادها قبل مرور 6 أشهر.