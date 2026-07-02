بفائدة 100%| البنوك تطرح شهادات ادخار تراكمية.. اعرف هتكسب كام في نهاية مدة الشهادة

تواصل البنوك العاملة في مصر تقديم شهادات الادخار ذات العائد التراكمي، التي تتيح للعملاء فرصة تنمية مدخراتهم من خلال إعادة استثمار العائد طوال مدة الشهادة، على أن يتم صرف أصل المبلغ والأرباح بالكامل عند تاريخ الاستحقاق، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في تعظيم قيمة أموالهم دون الحاجة إلى الحصول على عائد شهري أو سنوي.

وتتنوع شهادات الادخار ذات العائد التراكمي من بنك لآخر من حيث مدة الشهادة، والحد الأدنى للشراء، ونسبة العائد، إلا أنها تتفق في منح العميل عائدًا مجزيًا يصرف في نهاية مدة الاستثمار، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى مثل إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو استردادها وفقًا للشروط المعلنة بكل بنك.

شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الأفريقي الدولي

تعد شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الأفريقي الدولي صاحبة أعلى عائد تراكمي بين الشهادات المطروحة، إذ تمنح عائدًا تراكميًا يصل إلى 100% يصرف بالكامل في نهاية مدة الشهادة، بما يعادل عائدًا سنويًا تراكميًا يبلغ 18.92%.

مدة الشهادة 4 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

العائد التراكمي 100% يصرف في نهاية مدة الشهادة.

متاحة للأفراد فقط.

إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد التراكمي من بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة ادخار ذات عائد تراكمي لمدة 3 سنوات، بعائد تراكمي يبلغ 66.56% يصرف في نهاية مدة الشهادة، بما يعادل عائدًا نصف سنويًا بنسبة 17.75%.

مدة الشهادة 3 سنوات.

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط من المصريين والأجانب.

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يصرف العائد بالكامل في نهاية مدة الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقًا لقواعد الاسترداد.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة نماء ذات العائد التراكمي من بنك فيصل الإسلامي

يطرح بنك فيصل الإسلامي شهادة “نماء” ذات العائد التراكمي، وهي شهادة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتم خلالها إعادة استثمار العائد طوال مدة الشهادة، بما يساهم في زيادة العائد التراكمي عند الاستحقاق.

مدة الشهادة 7 سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لشهر الشراء.

تصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

متاحة للمصريين والعرب والأجانب، سواء للأفراد أو المؤسسات، كما يمكن إصدارها باسم القُصر أو الغير.

لا يتم صرف العائد خلال مدة الشهادة، وإنما يعاد استثماره مع أصل المبلغ بصورة دورية حتى نهاية مدة الشهادة.

يجوز لصاحب الشهادة الحصول على 50% من العائد التراكمي بعد مرور 4 سنوات.

يمكن استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار وفقًا لجداول الاسترداد.

يمكن الحصول على تمويل أو الدخول في عمليات استثمارية بضمان الشهادة.

يحق لصاحب الشهادة الدخول في السحب على رحلات العمرة التي ينظمها البنك مرتين سنويًا، بشرط ألا يقل الرصيد عن 5000 جنيه.

شهادة الادخار ذات العائد التراكمي بعائد 8.90%

تتيح هذه الشهادة للعملاء فرصة الحصول على عائد تراكمي بنسبة 8.90% يضاف سنويًا ويصرف بالكامل عند نهاية مدة الشهادة، مع عدد من المزايا التمويلية.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

يبدأ سريان الشهادة من اليوم التالي للشراء، وتجدد تلقائيًا ما لم يطلب العميل غير ذلك.

العائد التراكمي 8.90% يضاف سنويًا ويصرف بنهاية مدة الشهادة.

العائد معفى من الضرائب وبدون حد أقصى.

يمكن شراء الشهادة باسم الغير أو القُصر أو باسم أكثر من مستفيد.

يمكن للعميل الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها.

يجوز استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، مع إعادة احتساب العائد وفقًا لمدة الإيداع الفعلية.