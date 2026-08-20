قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسبانيا.. إغلاق قصر الحمراء احترازياً بعد زلزال هز غرناطة
170 جنيها زيادة في الجرام.. أسعار الذهب الآن في مصر
ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ضغوط على مالية واشنطن.. الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة حتى الثلاثاء
حملات التصدّي لمُخالفات البناء مستمرة .. وعقوبات رادعة للمُخالفين
شقيق عمرو محمد علي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته: كان بيهزر معانا ووالدته اكتشفت رحيله أثناء نومه
حكم عمل مسابقات للخيل والحمير والإبل .. دار الإفتاء تجيب
ارتفاعات جديدة في أسعار الهواتف.. وان بلس وأوبو وسامسونج أبرزها
ترامب: واشنطن كانت على علم بتفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا
رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة
طلبوا مني أعمل خطة.. هالة زايد تكشف كواليس اختيارها للعمل بوزارة الصحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حملات التصدّي لمُخالفات البناء مستمرة .. وعقوبات رادعة للمُخالفين

لمخالفات البناء
لمخالفات البناء
محمد الشعراوي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات بإزالة عدد من مخالفات البناء المقامة دون تراخيص داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار جهود الوزارة وأجهزة المدن الجديدة للتصدي للمخالفات والحفاظ على التخطيط العمراني والقواعد المنظمة للبناء.

وفي الإطار نفسه، تابعت المهندسة راندة المنشاوي نتائج الحملات الميدانية الأخيرة التي نفذتها أجهزة مدن حدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، وأخميم الجديدة، وبدر، للتصدي لمخالفات البناء والإشغالات والتعديات، والتأكد من الالتزام بشروط الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي.

واستهدفت الحملات إزالة الإشغالات والتعديات التي تؤثر على انتظام الحركة والمظهر العام للمنطقة، والتأكيد على عدم استغلال المساحات العامة وممرات الحركة بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وضع قانون البناء الموحد إطارًا قانونيًا صارمًا للتعامل مع مخالفات البناء، سواء بإقامة مبانٍ جديدة أو إجراء توسعات أو تعديلات دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

عقوبة البناء المخالف

ونصّ قانون البناء المُوحّد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.

ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.

راندة المنشاوي وزيرة الإسكان عقوبة البناء المخالف عقوبة البناء المخالف في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان.. زيارةلقريةتوماس وعافية ودورات تدريبية للقيادات الشبابية

رئيس جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي «المجلات العلمية» و«الطباعة والنشر»

رفع اشغالات

لتحقيق الانضباط بالشارع.. حملات إشغالات مكثفة بحي العجوزة في الجيزة

بالصور

بطعم مميز.. طريقة تحضير ساندوتشات السجق

طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:

يا حلالة العقد.. أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"

بالسعر والمواصفات.. أحدث 5 سيارات بوكسي بالسوق المصري

سيارات بوكسي
سيارات بوكسي
سيارات بوكسي

إل جي تقتحم سوق بطاريات المسيرات الأمريكية.. هل تعوض تراجع السيارات الكهربائية؟

إل جي تقتحم سوق بطاريات
إل جي تقتحم سوق بطاريات
إل جي تقتحم سوق بطاريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد