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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. الأهلي الليبي يعلن التعاقد مع فيستون مايلي

مايلي
مايلي
رباب الهواري

أعلن نادي الأهلي الليبي، بشكل رسمي، تعاقده مع الكونغولي فيستون مايلي، مهاجم فريق بيراميدز السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة جديدة يسعى من خلالها النادي إلى تدعيم الخط الهجومي قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وكشف النادي الليبي عن إتمام الصفقة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص على الترحيب باللاعب الكونغولي، مؤكدًا أن مايلي أصبح جزءًا من صفوف الفريق، في خطوة تعكس رغبة الأهلي الليبي في الاستفادة من خبراته وقدراته التهديفية.

وكتب النادي في رسالته الترحيبية باللاعب: «أنت في المكان الصحيح.. العالمي فيستون مايلي أصبح واحدًا منا»، في إشارة إلى الثقة الكبيرة التي يضعها الفريق في المهاجم الكونغولي وقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الأهلي الليبي أن التعاقد مع فيستون مايلي يمتد لمدة موسمين، ليبدأ اللاعب تجربة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما ترك بصمة واضحة خلال الفترة التي قضاها مع بيراميدز في الدوري المصري والبطولات القارية.

ويُنظر إلى مايلي باعتباره أحد أبرز المهاجمين الذين ظهروا بمستوى مميز مع بيراميدز، حيث نجح في تسجيل العديد من الأهداف وقدم مستويات قوية، كما شكل أحد العناصر المؤثرة في القوة الهجومية للفريق خلال مشاركاته المحلية والقارية.

ويعول الأهلي الليبي على خبرة فيستون مايلي وقدراته أمام المرمى من أجل تعزيز قوته الهجومية، خاصة مع تطلعات النادي للمنافسة بقوة على البطولات خلال الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يمثل انضمام مايلي إضافة مهمة للفريق، في ظل امتلاكه خبرة كبيرة في المنافسات الأفريقية، إلى جانب قدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء واستغلال الفرص، وهو ما يجعله من الصفقات التي يراهن عليها الأهلي الليبي لتحقيق أهدافه في الموسم المقبل.

وتأتي هذه الخطوة لتفتح صفحة جديدة في مسيرة المهاجم الكونغولي، الذي يستعد لخوض تحدٍ جديد بقميص الأهلي الليبي، بعدما حقق نجاحات لافتة خلال تجربته السابقة مع بيراميدز.


 

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