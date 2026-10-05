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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بقيمة تقارب 17 مليار دولار.. مصر تمتلك احتياطيات ذهب في 120 موقعا

قطاع التعدين
قطاع التعدين
شيماء جمال

قال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، إن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في قطاع التعدين، فمنجم السكري لديه احتياطيات خلال السنوات العشر المقبلة تصل إلى 4 ملايين أوقية، بقيمة تقارب 17 مليار دولار.

وأضاف أن مصر لديها احتياطيات في أكثر من 120 موقعًا بمختلف أنحاء البلاد، تصل إلى 7.3 مليون أوقية، بما يعادل حوالي 227 طنًا من الذهب، فضلًا عن منجم إيقات الذي تبلغ استثماراته 320 مليون دولار، واحتياطيه الاستراتيجي 2.25 مليون أوقية.

وأوضح أن إنتاج مصر الحالي يبلغ 531 ألف أوقية سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع في عام 2030 إلى 800 ألف أوقية، وربما يتجاوزها، مشيرًا إلى أن الذهب حتى في حالة تراجعه عالميًا أو محليًا يظل من الأصول التي تلجأ الدول إلى تخزينها.

وأكد أن العديد من البنوك المركزية، ومن بينها الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند، تلجأ إلى الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة، مشيرًا إلى أن الذهب يحارب التضخم.

التعدين الذهب منجم السكري مصر البنوك المركزية

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