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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع الدولار وعطلة البورصة العالمية يدعمان استقرار الذهب في مصر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات اليوم، مدعومة بتراجع الدولار وثابته عالميا بسبب العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية التي من المقرر أن تستأنف عملها غدا الإثنين.

ونستعرض أسعار الذهب في مصر خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من محلات الصاغة في مصر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، إلى 7005 جنيهًا للبيع، بينما سجل 6960جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6130 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6090 جنيه للجرام الواحد.

الذهب

سعر الذهب عيار 18

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18، عند 5260 جنيهًا للبيع ، 5220 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام  الذهب عيار 14

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 4085 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49040 جنيهًا للبيع، مقابل 48720 جنيه للشراء، ليظل خيارًا مفضلًا لدى الراغبين في الادخار والاستثمار طويل الأجل.

سعر الأونصة محليًا

 سجلت الأونصة بالجنيه المصري 217900 جنيهًا للبيع، و216489جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميا

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب 4137.54 دولارًا.

سعر دولار الصاغة مقابل البنوك

وفيما يتعلق بسعر الصرف المستخدم في تسعير الذهب، سجل دولار الصاغة 52.66 جنيه، مقابل 52.29 جنيه في البنوك، وهو ما يعكس فارقًا محدودًا بين السعرين يؤثر في تسعير المعدن الأصفر محليًا.

أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب اليوم

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