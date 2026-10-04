من 5 حتى 1000 جرام.. تعرّف على أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد

حددت تعاملات سوق الذهب في مصر ، أسعار السبائك الذهبية عيار 24 بمختلف أوزانها اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026.

وبحسب الأسعار التقريبية المتداولة، يبلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 نحو 7,005 جنيهات، وعلى أساسه تتحدد أسعار السبائك كلها.

أسعار السبائك الصغيرة والمتوسطة اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات عيار 24 نحو 35025 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة 10 جرامات نحو 70050 جنيهًا.

وفي الأوزان الأكبر قليلًا، وصل سعر سبيكة 20 جرامًا إلى 140100جنيها، وسبيكة 50 جرامًا إلى 350250 جنيهًا، فيما بلغ سعر سبيكة 100 جرام نحو 700500 جنيهًا.

سعر سبيكة نصف أونصة وسبيكة الأونصة

وبالنسبة للسبائك المقاسة بالأونصة، وهي الوحدة العالمية لتداول الذهب، سجلت سبيكة نصف أونصة (15.552 جرامًا) نحو 108940 جنيهًا، في حين بلغ سعر سبيكة الأونصة كاملة (31.103 جرامًا) نحو 217875 جنيهًا.

أسعار السبائك الكبيرة: من ربع كيلو إلى كيلوجرام

وفي فئة السبائك الكبيرة التي يقبل عليها كبار المستثمرين، بلغ سعر سبيكة ربع كيلو (250 جرامًا) نحو 1,751,250 مليون جنيه.

وسجلت سبيكة نصف كيلو (500 جرام) نحو 3,502,500 مليون جنيه.

أما سبيكة الكيلوجرام الواحد (1,000 جرام) فوصل سعرها إلى نحو 7,005,000 مليون جنيه.

وسيلة إدخار

وتعد السبائك الذهبية مخزن للقيمة وسيلة للإدخار يفضلها المستثمرين والمواطنين لحفظ أموالهم.