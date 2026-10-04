سعر سبيكة 5 جرام الآن.. أسعار السبائك الذهب اليوم كل الأوزان

تشهد أسعار الذهب وأسعار السبائك اليوم معدلات بحث مرتفعة، خاة مع انخفاض سعر الذهب اليوم ورغبة البعض في شراء سبائك صغيرة للاستثمار، حيث يبحث الجميع عن سعر سبيكة 5 جرام وسعر سبيكة 10 جرام باعتبارها الأكثر تداولاً وسهلة البيع والشراء.

وتظل أسعار السبائك مرتبطة بسعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية، إلى جانب حركة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار وتكاليف التداول، لذلك قد تتغير الأسعار على مدار اليوم.

نستعرض لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم وأسعار السبائك الذهب وسعر الجنيه الذهب عيار 21..

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

سعر سبيكة 1 جرام

سجل سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام btc اليوم بالصاغة والمحلات، نحو 7193 جنيهات للشراء

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام btc اليوم

فيما بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام btc اليوم بالصاغة ومصنوعة بالكامل من الذهب الخالص عيار 24 نحو 17795 جنيها للشراء.

سعر سبيكة 5 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 35 ألفًا و125 جنيهًا

سعر سبيكة 10 جرام

بينما بلغ سعر السبيكة وزن 10 جرامات نحو 70 ألفًا و250 جنيهًا.

سعر سبيكة 20 جرام

ووصل سعر سبيكة 20 جرامًا إلى نحو 140 ألفًا و500 جنيه

سعر سبيكة 50 جرام

في حين سجلت سبيكة 50 جرامًا حوالي 351 ألفًا و250 جنيهًا.

سعر سبيكة 100 جرام

بلغ سعر سبيكة 100 جرام نحو 702 ألفًا و500 جنيه، بينما سجلت سبيكة ربع كيلو الذهب نحو مليون و756 ألفًا و250 جنيهًا.

أما سبيكة نصف كيلو الذهب فسجلت نحو 3 ملايين و512 ألفًا و500 جنيه، في حين بلغ سعر سبيكة الذهب وزن كيلوجرام واحد نحو 7 ملايين و25 ألف جنيه.





أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب خلال تعاملات الأحد مستويات متفاوتة بحسب الأعيرة، بينما واصلت الأونصة العالمية تحركاتها بالقرب من مستويات 4141 دولارًا.

وجاءت الأسعار وفقًا للبيانات الواردة من منصة «آي صاغة» كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7017 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 6140 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5263 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: نحو 49120 جنيهًا.

سعر الأونصة العالمية: نحو 4141 دولارًا.

ويأتي سعر الذهب اليوم وسط حالة من الترقب في سوق الصاغة، بالتزامن مع استمرار متابعة حركة الدولار وعوائد السندات الأمريكية والبيانات الاقتصادية الجديدة.