قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر... وصل لكام؟
أحمد موسى يكشف أبرز رسائل «إعلان العلمين».. دعم وحدة السودان والصومال وإريتريا ورفض التدخلات الخارجية
مفاجأة لطلاب الطب البيطري.. 5 سنوات دراسة وسنة امتياز براتب بدلًا من المصاريف
ما حكم تقبيل وجه المتوفى بعد تكفينه؟.. أمين الإفتاء يوضح
توتنهام يستهدف مهاجم كلوب بروج لتعزيز هجومه.. ومرموش في الصورة
إعلان العلمين..قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال يقررون إنشاء آلية لمتابعة مخرجات القمة التشاورية المقرر عقدها بشكل دوري
دار الإفتاء: إلقاء بقايا الطعام في القمامة حرام شرعًا
أحمد موسى: أزمة سد النهضة كان ممكن تنتهي في 2015 «لو كان عندهم إرادة سياسية»
استقالة وزير النفط الإيراني من منصبه
أحمد موسى: لا يجوز اتخاذ إجراءات تضر بدول المصب لنهر النيل.. ولازم يكون فيه تشاور
استقرار يومي وتراجع أسبوعي.. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر سبيكة 5 جرام الآن.. أسعار السبائك الذهب اليوم كل الأوزان

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الذهب وأسعار السبائك اليوم معدلات بحث مرتفعة، خاة مع انخفاض سعر الذهب اليوم ورغبة البعض في شراء سبائك صغيرة للاستثمار، حيث يبحث الجميع عن سعر سبيكة 5 جرام وسعر سبيكة 10 جرام باعتبارها الأكثر تداولاً وسهلة البيع والشراء.

وتظل أسعار السبائك مرتبطة بسعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية، إلى جانب حركة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار وتكاليف التداول، لذلك قد تتغير الأسعار على مدار اليوم.

نستعرض لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم وأسعار السبائك الذهب وسعر الجنيه الذهب عيار 21..

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026.. تبدأ من جرام واحد - الوطن

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

سعر سبيكة 1 جرام

سجل سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام btc اليوم بالصاغة والمحلات، نحو 7193 جنيهات للشراء

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام btc اليوم

فيما بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام btc اليوم بالصاغة ومصنوعة بالكامل من الذهب الخالص عيار 24 نحو 17795 جنيها للشراء.

سعر سبيكة 5 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 35 ألفًا و125 جنيهًا

سعر سبيكة 10 جرام

 بينما بلغ سعر السبيكة وزن 10 جرامات نحو 70 ألفًا و250 جنيهًا.

سعر سبيكة 20 جرام

ووصل سعر سبيكة 20 جرامًا إلى نحو 140 ألفًا و500 جنيه

سعر سبيكة 50 جرام

 في حين سجلت سبيكة 50 جرامًا حوالي 351 ألفًا و250 جنيهًا.

سعر سبيكة 100 جرام

بلغ سعر سبيكة 100 جرام نحو 702 ألفًا و500 جنيه، بينما سجلت سبيكة ربع كيلو الذهب نحو مليون و756 ألفًا و250 جنيهًا.

أما سبيكة نصف كيلو الذهب فسجلت نحو 3 ملايين و512 ألفًا و500 جنيه، في حين بلغ سعر سبيكة الذهب وزن كيلوجرام واحد نحو 7 ملايين و25 ألف جنيه.

سعر سبيكة الذهب btc اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026.. تبدأ من 6684 جنيهًا - الوطن
 

أسعار الذهب اليوم

 

وسجلت أسعار الذهب خلال تعاملات الأحد مستويات متفاوتة بحسب الأعيرة، بينما واصلت الأونصة العالمية تحركاتها بالقرب من مستويات 4141 دولارًا.

وجاءت الأسعار وفقًا للبيانات الواردة من منصة «آي صاغة» كالتالي:

  • سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7017 جنيهًا.
  • سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 6140 جنيهًا.
  • سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5263 جنيهًا.
  • سعر الجنيه الذهب: نحو 49120 جنيهًا.
  • سعر الأونصة العالمية: نحو 4141 دولارًا.

ويأتي سعر الذهب اليوم وسط حالة من الترقب في سوق الصاغة، بالتزامن مع استمرار متابعة حركة الدولار وعوائد السندات الأمريكية والبيانات الاقتصادية الجديدة.

اسعار السبائك الذهب سعر سبيكة 5 جرام سعر سبيكة 10 جرام سعر سبيكة 20 جرام سعر الجنيه الذهب اسعار الذهب سعر الذهب عيار21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

الشناوي وشوبير

عموتة يفاجئ الشناوي وشوبير.. قرار جديد بشأن حراسة مرمى الأهلي

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

الجلطات

قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

ترشيحاتنا

الضرائب العقارية: لا إقرار على المستأجر.. وإعفاء الوحدات الأقل من 8 ملايين جنيه

الضرائب العقارية: لا إقرار على المستأجر.. وإعفاء الوحدات الأقل من 8 ملايين جنيه

أحمد موسى

أحمد موسى: دولة المنبع لا تتحول إلى مالكة منفردة للنهر الدولي.. ودراسة قانونية تفند الخطاب الإثيوبي

أحمد موسى

أحمد موسى: ليه نتكلم عن مصر بس في المشاكل؟.. قول الجميلة وقول المش جميلة

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

المزيد