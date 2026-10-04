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10 جنيهات في الجرام.. زيادة أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

10 جنيهات في الجرام.. زيادة أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب في مصر  بشكل طفيف خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم؛ لتسجل زيادة نحو 10 جنيهات في الجرام الواحد.

ونرصد أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من محلات الصاغة في مصر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، إلى 7015 جنيهًا للبيع، بينما سجل 6970 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6140 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6100 جنيه للجرام الواحد، مسجلا زيادة في سعر البيع 10 جنيهات مقارنة 6140 سعر ختام التعاملات الصباحية اليوم الأحد.

سعر الذهب عيار 18

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18، عند 5265 جنيه للبيع ، 5230 جنيه للشراء. 

سعر جرام  الذهب عيار 14

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 4095 جنيه للبيع و4065 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49120 جنيه للبيع، مقابل 48800 جنيه للشراء، ليظل خيارًا مفضلًا لدى الراغبين في الادخار والاستثمار طويل الأجل.

سعر الأونصة محليًا

 سجلت الأونصة بالجنيه المصري 218260 جنيهًا للبيع، و216835 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميا

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب 4137.54 دولار، سعر إغلاق الجمعة الماضي نهاية تداولات الأسبوع في البورصة العالمية، على أن تستأنف التعاملات غدا الإثنين.

سعر دولار الصاغة مقابل البنوك

وفيما يتعلق بسعر الصرف المستخدم في تسعير الذهب، سجل دولار الصاغة 52.75 جنيه، مقابل 52.29 جنيه في البنوك، وهو ما يعكس فارقًا محدودًا بين السعرين يؤثر في تسعير المعدن الأصفر محليًا.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، منها حركة الأونصة في البورصات العالمية، تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مستويات العرض والطلب في السوق المحلية وكذلك التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر أونصة الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب سعر الذهب عيار 18

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