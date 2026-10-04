هبوط للأسبوع الثاني.. أسعار الذهب تفاجئ الجميع اليوم الأحد في مصر

هبطت أسعار الذهب في مصر للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بضعف حركة التسعير في السوق المحلي، في ظل الهبوط الذي شهدته أسعار الذهب عالميا.

واليوم الأحد استقر سعر الذهب اليوم الأحد بالتزامن مع إجازة البورصة العالمية على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار في البنوك

أسعار الذهب اليوم الأحد

ويقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاحد 4-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4139 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5254 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6130 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7006 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 49.040 جنيهًا

ورغم الضغوط الحالية، لا تزال هناك عوامل داعمة للذهب، إذ ارتفعت التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في أطول سلسلة من التدفقات الاستثمارية لصناديق الذهب منذ بداية العام.