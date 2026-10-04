قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عموتة يفاجئ الشناوي وشوبير.. قرار جديد بشأن حراسة مرمى الأهلي
ياسمين علي تعلن مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية: «بيتي محتاجني»
رئيس الاتحاد الأفريقي: الصراعات والتوترات تعوق التنمية في القارة
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: التوترات الجيوسياسية تؤثر على التكامل الإقليمي بالقارة
مفوضية الاتحاد الأفريقي: القارة تواجه تحديات تتعلق بمنظومة السلم.. ونعمل على استقرارها
المستشار القانوني لنادي الزمالك يكشف تأثير لغة خطاب أزمة عبدالحميد معالي
موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 وحقيقة إجازة الخميس
ناقد رياضي: ياسر إبراهيم ومحمد هاني لا يصلحان للزمالك
الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر التدخلات الخارجية في الشؤون الأفريقية ويدعو لاحترام سيادة الدول
رئيس الاتحاد الأفريقي: دول القارة قطعت شوطا كبيرا نحو التنمية والاستقرار
الرئيس السيسي: أجدد التزام مصر بدعم جهود إعادة الإعمار بعد النزاعات
الرئيس السيسي: نؤكد موقفنا الثابت الرافض للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل الهبوط.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب في مصر للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بضعف حركة التسعير في السوق المحلي، في ظل الهبوط الذي شهدته أسعار الذهب عالميا.
 

أسعار الذهب اليوم الاحد 

ويقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاحد 4-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4139 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5254 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6130  جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7006 جنيهات للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 49.040 جنيهًا

ورغم الضغوط الحالية، لا تزال هناك عوامل داعمة للذهب، إذ ارتفعت التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في أطول سلسلة من التدفقات الاستثمارية لصناديق الذهب منذ بداية العام.


 

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب عيار 21 بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار "جاية جاية" وقد تصل إلى 15%

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار مسألة وقت وتصل إلى 15%

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير التخطيط يعقد اجتماعا بشأن الاستعدادات لتعداد السكان والمنشآت 2028

تحويل اللقاء الاقتصادي إلى مسار متواصل للمشروعات والشراكات في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال

منتدى العلمين أفريقيا يضع أساسًا لمنصة اقتصادية مستدامة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه فى مصر الآن

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة

قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

الجلطات
الجلطات
الجلطات

فيديو

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد