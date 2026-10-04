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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار يومي وتراجع أسبوعي.. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

سعر الجنيه الذهب في مصر
سعر الجنيه الذهب في مصر
علياء فوزى

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم مطلع تعاملات الأسبوع الجاري ليتداول تحت الـ50 ألف جنيه.

وشهد سعر الجنيه الذهب في مصر تراجعا أسبوعيا بقيمة 800 جنيه ليسجل الآن 49040 جنيها مقابل 49840 جنيها سعر الأحد الماضي.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في مصر التي شهدت استقرارا خلال مدار التعاملات المسائية اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية يوم الأحد 

وصل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، إلى 7005 جنيهات للبيع، بينما سجل 6960 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6130 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6090 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 18

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18، عند 5260 جنيهًا للبيع ، 5220 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام  الذهب عيار 14

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 4085 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 

سجل سعر الجنيه الذهب  المكون من 8 جرامات من عيار 21، نحو 49040 جنيهًا للبيع، مقابل 48720 جنيها للشراء، ليظل خيارًا مفضلًا لدى الراغبين في الادخار والاستثمار طويل الأجل.

سعر الأونصة محليًا

 سجلت الأونصة بالجنيه المصري 217900 جنيه للبيع، و216489 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميا

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب 4137.54 دولار، سعر إغلاق الجمعة الماضي نهاية تداولات الأسبوع في البورصة العالمية، على أن تستأنف تعاملات غدا الإثنين.

سعر دولار الصاغة مقابل البنوك

وفيما يتعلق بسعر الصرف المستخدم في تسعير الذهب، سجل دولار الصاغة 52.66 جنيه، مقابل 52.29 جنيه في البنوك.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، منها حركة الأونصة في البورصات العالمية، تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مستويات العرض والطلب في السوق المحلية والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

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