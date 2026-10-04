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استقرار نسبي .. سعر الذهب عيار 21 يسجل 6130 جنيها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار نسبي .. سعر الذهب عيار 21 يسجل 6130 جنيها

سعر الذهب
سعر الذهب
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم للمستويات الصباحية، واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 6130 جنيها للبيع.

ونرصد أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من محلات الصاغة في مصر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، إلى 7005 جنيهًا للبيع، بينما سجل 6960جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6130 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6090 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 18

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18، عند 5260 جنيهًا للبيع ، 5220 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام  الذهب عيار 14

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 4085 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49040 جنيهًا للبيع، مقابل 48720 جنيه للشراء، ليظل خيارًا مفضلًا لدى الراغبين في الادخار والاستثمار طويل الأجل.

سعر الجنيه الذهب

سعر الأونصة محليًا

 سجلت الأونصة بالجنيه المصري 217900 جنيهًا للبيع، و216489جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميا

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب 4137.54 دولارًا. سعر إغلاق الجمعة الماضي نهاية تداولات الأسبوع في البورصة العالمية علي أن تستأنف تعاملات غذا الإثنين.

سعر دولار الصاغة مقابل البنوك

وفيما يتعلق بسعر الصرف المستخدم في تسعير الذهب، سجل دولار الصاغة 52.66 جنيه، مقابل 52.29 جنيه في البنوك، وهو ما يعكس فارقًا محدودًا بين السعرين يؤثر في تسعير المعدن الأصفر محليًا.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

حركة الأونصة في البورصات العالمية.

تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 اليوم سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب

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