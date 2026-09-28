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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، علي انخفاضات مساء أمس الأحد، حيث تراجع سعر الذهب بقمية 15 جنيها في الجرام الواحد. 

ونرصد سعر الذهب في مصر خلال بداية التعاملات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026،وفقا لآخر الأسعار المعلنة في محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الإثنين 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 7120 جنيهًا للبيع، و7085 جنيهًا للشراء،

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا في السوق المصري - لنحو 6230 جنيهًا للبيع، مقابل 6200 جنيهًا للشراء.

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 5340 جنيهًا للبيع مقابل 5315 جنيهًا للشراء. 

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فقد بلغ سعره 4155 جنيهًا للبيع، و4135 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب 

تراجع سعر الجنيه الذهب، المكون من 8 جرامات من عيار 21، إلى 49840 جنيهًا للبيع و49600 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب في مصر 

أما الأونصة الذهبية، التي تساوي 31.1 جرامًا، فقد سجلت 221455 جنيهًا للبيع و220390 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

وسجلت الأونصة الذهبية اليوم نحو  4286.14 دولار.

سعر دولار الصاغة

وفيما يخص سعر الدولار في السوق الموازية المعروف بـ"دولار الصاغة"، فقد سجل 51.67 جنيهًا، مقارنة بـ51.79 جنيهًا في البنك المركزي المصري.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب عالميا

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