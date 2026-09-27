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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات استخراج رخصة قيادة موتوسيكل لأول مرة في مصر.. الشروط والأوراق المطلوبة

استخراج رخصة موتوسيكل
استخراج رخصة موتوسيكل
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن إجراءات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية لأول مرة ومعرفة الأوراق المطلوبة والرسوم المقررة والسن القانونية للحصول على الرخصة. 

وتحدد إدارات المرور مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب استيفاؤها قبل إصدار رخصة قيادة الموتوسيكل وفقا للقواعد المنظمة لقيادة الدراجات النارية.

شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

حددت الجهات المختصة عددا من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدم لاستخراج رخصة قيادة دراجة نارية لأول مرة ومنها.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

الحصول على مؤهل دراسي أو شهادة محو الأمية.

اجتياز الكشف الطبي وإثبات القدرة الصحية على القيادة.

اجتياز الاختبارات الخاصة بقواعد وآداب المرور والإشارات.

اجتياز الاختبار العملي والفني للقيادة.

ألا يكون قد صدر ضد المتقدم أحكام جنائية أو سبق اتهامه في قضايا مخلة وفقا للضوابط المقررة.

استخراج رخصة موتوسيكل

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة موتوسيكل

تتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة دراجة نارية لأول مرة عددا من الأوراق الأساسية وهي.

بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر.

شهادتان طبيتان إحداهما للباطنة والأخرى للنظر.

بيان فصيلة الدم ضمن المستندات الطبية المطلوبة.

شهادة المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية.

4 صور شخصية حديثة.

نموذج 256 الذي يتم الحصول عليه من وحدة المرور المختصة.

خطوات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية لأول مرة

يبدأ المتقدم إجراءات استخراج الرخصة بالتوجه إلى وحدة المرور المختصة وفقا لمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي.

بعد ذلك يتم شراء واستيفاء نموذج 256 وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

ويخضع المتقدم للكشف الطبي والاختبارات اللازمة ثم يتوجه إلى قسم التصوير لتسجيل البيانات الشخصية واستكمال إجراءات إصدار الرخصة.

ويتعين على المتقدم اجتياز الاختبار النظري الخاص بقواعد وآداب المرور والإشارات إلى جانب الاختبار العملي للقيادة.

وبعد استكمال الإجراءات واجتياز الاختبارات وسداد الرسوم يتم تسليم الرخصة وفقا لإجراءات وحدة المرور المختصة.

استخراج رخصة موتوسيكل

مدة استخراج رخصة الموتوسيكل

تختلف مدة إنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة الدراجة النارية وفقا لعدد المتقدمين وسرعة إنهاء الإجراءات داخل وحدة المرور. 

وقد تستغرق الإجراءات نحو ساعة تقريبا في بعض الحالات بداية من الكشف الطبي وحتى استكمال الاختبارات وسداد الرسوم واستلام الرخصة.

رسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

تبلغ التكلفة التقريبية لاستخراج رخصة قيادة دراجة نارية لأول مرة نحو 1160 جنيها وفقا للرسوم الواردة في البيانات المتداولة وتشمل.

الكشف الطبي 285 جنيها.

الملف 30 جنيها.

نموذج رخصة لأول مرة 160 جنيها.

حافظة البيانات 185 جنيها.

الضريبة 150 جنيها.

رسوم استخراج الرخصة 350 جنيها.

نموذج مرور 256 بقيمة 6.5 جنيه.

نموذج اختبار شهري بقيمة 10 جنيهات.

ويجب على المتقدم مراجعة وحدة المرور المختصة للتأكد من قيمة الرسوم المقررة وقت التقديم لاحتمال تغير بعض الرسوم أو الخدمات وفقا للتحديثات الرسمية.

استخراج رخصة موتوسيكل

إجراءات استخراج رخصة موتوسيكل لأول مرة

1. التوجه إلى وحدة المرور المختصة وفقا لمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي.
2. تقديم المستندات والأوراق المطلوبة.
3. شراء واستيفاء نموذج 256.
4. إجراء الكشف الطبي المطلوب.
5. سداد الرسوم المقررة.
6. التوجه إلى قسم التصوير لتسجيل البيانات.
7. اجتياز الاختبار النظري الخاص بقواعد وآداب المرور والإشارات.
8. اجتياز الاختبار العملي والفني للقيادة.
9. استكمال إجراءات إصدار الرخصة وتسليمها بعد اعتماد الطلب والانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

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