مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث دراجة نارية بمفارق قرية هجرس بالدقهلية

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب آخر، إثر وقوع حادث اصطدام دراجة نارية بالرصيف، وذلك بمفارق قرية هجرس التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية بالرصيف،

انتقل ضباط المباحث و سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع فكري مختار محمد، 27 عامًا.



كما أسفر الحادث عن إصابة مصطفى وائل مصطفى، 18 عامًا، بجرح قطعي متهتك بالشفاه، مع اشتباه بوجود كسور بالساعدين.

وتم نقل المصاب والجثمان إلى مستشفى بلقاس العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق