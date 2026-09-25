إقبال كثيف على انتخابات نادى جزيرة الورد بالدقهلية

توافد أعضاء نادي جزيرة الورد الرياضي بمدينة المنصورة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة 2026-2030، وذلك بعد فوز النائب طارق عبد الهادي بمقعد الرئاسة بالتزكية.

حيث تجري المنافسة حالياً على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، ومنصب أمين الصندوق، بالإضافة إلى مقاعد العضوية فوق السن وتحت السن.

يذكر ان من لهم حق التصويت بالإنتخابات 34,585 عضواً عاملاً من أبناء النادي.

تم تقسيم الناخبين على 60 لجنة بإشراف قضائي كامل لضمان سير العملية بسلاسة.

كذلك لجنة عليا للانتخابات برئاسة المستشار شاكر عبد الستار مصطفى خليفة، وعضوية المستشار عبدالوهاب طلبة عيد، والمستشار أحمد عبد المحسن محمد خضر. بمشاركة قيادات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ممثلة في الدكتور محمود عبد العظيم (وكيل الوزارة)، طارق دهب (وكيل المديرية)، وأحمد الفرارجي (مدير عام الهيئات)، بمشاركة 140 موظفاً من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لتنظيم وتسهيل إجراءات التصويت.

و تتوزع المنافسة الانتخابية على مقاعد مجلس الادارة منصب نائب الرئيس: يتنافس مرشحان لاختيار مرشح واحد، ومنصب أمين الصندوق يتنافس 3 مرشحين لاختيار مرشح واحد، والعضوية فوق السن: يتنافس 12 مرشحاً لاختيار 6 أعضاء. والعضوية تحت السن: يتنافس 6 مرشحين لاختيار 3 أعضاء. حيث تستمر عملية التصويت حتي السابعة مساءًا