محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين للاطمئنان على حالة المصابة إثر حادث انهيار منزل برهمتوش

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء خالد محمدي مساعد وزير الداخليه مدير أمن الدقهلية، مستشفى السنبلاوين العام، لمتابعة تداعيات حادث انهيار منزل بقرية برهمتوش التابعة لمركز السنبلاوين، والاطمئنان على الحالة الصحية للأم المصابة، والتي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة عقب الحادث.

رافق " المحافظ " خلال الزيارة كل من الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتور أحمد عبد العاطي، رئيس هيئة الإسعاف بالدقهلية ، و أحمد عرفة، مركز ومدينة السنبلاوين .

واطمأن " محافظ الدقهلية " على الحالة الصحية للأم المصابة، موجهًا وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الكاملة لها، ومتابعة حالتها الصحية على مدار الساعة، وتوفير جميع أوجه الرعاية والعلاج اللازم لها حتى تماثلها للشفاء.

كما تابع " المحافظ " الإجراءات الخاصة بحالتي الوفاة الناتجتين عن الحادث، موجّهًا بسرعة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسرة الطفلين المتوفيين.

ووجه " محافظ الدقهلية " وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المقررة لحالتي الوفاة، وتقديم الدعم الكامل للأسرة المتضررة، مع فحص الحالة الاجتماعية للأسرة بصورة عاجلة، وتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة لها خلال الفترة المقبلة.