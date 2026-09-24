ننشر.. أسماء المصابين في حادث تصادم ربع نقل وميكروباص بالدقهلية

حصل “صدى البلد” على أسماء 8 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بميكروباص، على طريق منية النصر – برمبال الكردي بمحافظة الدقهلية وهم

إبراهيم إبراهيم إبراهيم الجمل، 57 عاما ، مقيم الجمالية، مصاب بجرح قطعي بالرأس بطول نحو 5 سم، ونُقل إلى مستشفى منية النصر، إبراهيم علاء الدين شرف، 21 عاما ، مقيم الجمالية، مصاب بجرح قطعي بالرأس بطول نحو 5 سم، ونُقل إلى مستشفى منية النصر، كريم حمادة محمد السعدني، 20 عاما ، مقيم ميت مرجا سلسيل بالجمالية، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، ونُقل إلى مستشفى منية النصر.



كما أصيب محمد إبراهيم محمد حمام، 81 عاما ، مقيم ميت مرجا سلسيل بالجمالية، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات بالجسم، ونُقل إلى مستشفى منية النصر.

المتولي صابر المتولي، 43 عاما ، مقيم لسا بالجمالية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ونُقل إلى مستشفى منية النصر.



محمد السيد إبراهيم، 27 عاما ، مقيم لسا بالجمالية، مصاب بكدمات بالجسم، ونُقل إلى مستشفى منية النصر.



محمد حميد أحمد، 40 عاما ، مقيم الجمالية، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى، ونُقل إلى مستشفى ميت سلسيل.

احمد ابراهيم ابراهيم 27عاما مقيم الجمالية وأصيب بكسور بالعمود الفقري وتم نقله إلى مستشفى ميت سلسيل.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.