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بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل

سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي
سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي
علا محمد

أثار مقطع فيديو متداول لحفل زفاف في محافظة مطروح جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر المقطع تقديم سيارات فارهة من طرازي بورش ولامبورجيني كأوراق هدايا معلنة للعريس خلال الحفل.

أظهر الفيديو المتداول، أجواءً احتفالية لافتة وتخلل الفرح إعلان مقدم الحفل عن تقديم سيارة بورش وأخرى لامبورجيني كهدية فاخرة للعريس، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

واعتبر بعض المتابعين أن استعراض مثل هذه الهدايا الباهظة يعكس نوعاً من المبالغة والمظاهر غير الضرورية.

في المقابل، أشار آخرون إلى أن مظاهر الكرم الباذخ وتقديم الهدايا الثمينة تعد جزءاً من عادات وتقاليد بعض العائلات والقبائل في مطروح كنوع من التقدير والاحتفاء بالعروسين.

مقطع فيديو متداول حفل زفاف محافظة مطروح طرازي بورش لامبورجيني الفيديو المتداول

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