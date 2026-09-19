سرقة بقيمة 580 دولارًا تثير الجدل.. شبيهة جينيفر لوبيز تشعل مواقع التواصل

تحولت صورة جنائية لسيدة أمريكية أُلقي القبض عليها بتهمة السرقة من متجر في ولاية مينيسوتا إلى ظاهرة واسعة الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الشبه المذهل والمثير للدهشة بينها وبين النجمة العالمية جينيفر لوبيز.

وتم إلقاء القبض على سيرينا آن كواست، البالغة من العمر 35 عاماً، من قِبَل مكتب شريف مقاطعة رايت، بعد اتهامها بسرقة حزمتين مزدوجتين من بطاريات الأدوات الكهربائية تُقدر قيمتها بنحو 580 دولاراً أمريكياً من أحد المتاجر الكبرى.

وبحسب البلاغ الجنائي، فقد تمكن أحد موظفي المتجر من التعرف عليها بسبب تورطها في حادثة سرقة سابقة قبل يومين فقط من القبض عليها، حيث اعترفت بالواقعة ووُجهت إليها تهمة جنحة سرقة كبرى.

ورغم الحادثة الجنائية، إلا أن تفاصيل السرقة لم تكن هي المحرك الأساسي للتفاعل الرقمي، بل الصورة الجنائية الرسمية التي التُقطت لها عقب الاحتجاز، فقد تداول آلاف المستخدمين الصورة مشيرين إلى الشبه الكبير بين سيرينا والنجمة الشهيرة البالغة من العمر 57 عاماً، مما أطلق موجة من التعليقات الساخرة والممازحة.