قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق قرب مطار الرياض.. اشتعال خزان وقود تابع لأرامكو واضطراب حركة الطيران
القومي لحقوق الإنسان: حماية الأطفال رقميا لا تعني تقييد حقوقهم
نتنياهو في زيارة خاطفة لأمريكا.. لا لقاء مع ترامب وإلغاء مفاجئ لاجتماعه مع إيلون ماسك
2000 ناقلة وسفينة.. مسئول أمريكي: مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة
خبير: الخلافات الصينية الأمريكية هيكلية.. واللقاء المرتقب يحدد مسار العلاقات
ترامب يمنع مراسلي MSNOW من دخول البيت الأبيض.. والشبكة: المكان ملك الشعب الأمريكي
لامين يامال: أشاهد مباريات ريال مدريد وأتمنى دائما خسارتهم
بمشاركة مرموش.. أستون فيلا يهزم توتنهام 3-2 في الدوري الانجليزي
تبدأ من 20 جنيها.. اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب أفريقيا
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
بعد مفاوضات مثيرة.. تعرف على عوائد الزمالك من وراء رحيل بيزيرا
الخريف يقترب.. تقلبات جوية وأمطار مع تغيرات في حركة الرياح بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مرشح يهودي للرئاسة الفرنسية يدعو إلى حظر ارتداء الكيباه والحجاب والنقاب في الأماكن العامة

إريك زمور، زعيم حزب «الاسترداد» اليميني ومرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة
إريك زمور، زعيم حزب «الاسترداد» اليميني ومرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة
فرناس حفظي

دعا إريك زمور، زعيم حزب «الاسترداد» اليميني ومرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، إلى حظر ارتداء القلنسوة اليهودية «كيباه» في الأماكن العامة، بالتوازي مع حظر ارتداء النقاب والحجاب الإسلامي، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

حظر الرموز الدينية 

وخلال مقابلة مع برنامج «Face à BFM» على شبكة «BFMTV»، سُئل زمور عما إذا كان الحظر الذي يدعو إليه على الرموز الدينية في المجال العام ينبغي أن يشمل القلنسوة اليهودية، فأجاب: «في المجال العام، نعم».

وأوضح زمور، وهو يهودي من أصول جزائرية، أن والديه كانا يطلبان منه، عندما كان طفلاً، خلع القلنسوة لدى مغادرته الكنيس، معتبراً أن ذلك يتوافق مع ما وصفه بـ«روح العلمانية الفرنسية» التي تقوم، بحسب رؤيته، على الحد من إظهار الانتماء الديني في الأماكن العامة.

وأشار المرشح للرئاسة، البالغ من العمر 68 عاماً، إلى أن اليهود في فرنسا باتوا نادراً ما يرتدون القلنسوة في الشوارع، بسبب مخاوف من التعرض لاعتداءات على خلفية معادية للسامية.

وأكد زمور أن فرض قيود على الرموز الدينية يمثل، من وجهة نظره، «أولوية مطلقة»، مع تركيز خاص على حظر النقاب والرموز المرتبطة بالإسلام.

ويعتزم زمور خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، بعدما سبق أن ترشح للمنصب في انتخابات عام 2022 وحصل على نحو 7% من الأصوات.

ملف الهجرة و الإسلام

وفي ملف الهجرة، طرح زمور خلال المقابلة مجموعة من المقترحات، من بينها ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، والمقيمين بصورة غير قانونية، وكذلك الأجانب الذين يعتمدون بصورة كاملة على المساعدات الاجتماعية. 

ودعا إلى إمكانية إلزام الأجانب المقيمين بصورة قانونية بمغادرة فرنسا بعد فترة طويلة من البطالة.

وأثار زمور في السابق مواقف متشددة بشأن الهجرة والإسلام، فيما تعرض لانتقادات من شخصيات داخل الجالية اليهودية في فرنسا بسبب مواقفه تجاه المسلمين والهجرة.

وقال منتقدوه إن خطابه قد يزيد من حدة التوترات المجتمعية ويعقّد النقاش حول معاداة السامية والتهديدات التي تواجه اليهود في فرنسا.

إريك زمور زعيم حزب «الاسترداد» اليميني الانتخابات الرئاسية الفرنسية كيباه القلنسوة اليهودية حظر ارتداء النقاب الحجاب الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يشارك في تدشين الندوة الـ18 لاتحاد الطلبة الإندونيسيين

إقامة كريمة.. رئيس جامعة الأزهر: ندعم طلاب إندونيسيا في مسيرة تعليمهم .. صور

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكشف 5 قيم قرآنية من الجزء الخامس.. بينها الأمانة وإصلاح ذات البين

حكم تتبع عورات الناس

دار الإفتاء تحذر من تتبع عورات الناس وتوضح كيفية التوبة من هذا الذنب

بالصور

وصفة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان دير جيست 2026.. صور

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد