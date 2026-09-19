تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

أثارت الرموش الصناعية وتمديدات الرموش، التي أصبحت من إجراءات التجميل الشائعة لدى كثير من النساء، مخاوف جديدة تتعلق بصحة العين، بعدما كشفت دراسة اجرتها جامعة بيروغوف الوطنية التذكارية الطبية في أوكرانيا خلال المؤتمر الرابع والأربعين للجمعية الأوروبية عن وجود أعداد كبيرة من عثّ الرموش المعروف باسم ديموديكس لدى نساء يخضعن لهذا الإجراء بصورة متكررة.

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

ووجد الباحثون، أن 96% من النساء اللاتي خضعن لتركيب الرموش بصورة منتظمة في عينة صغيرة من الدراسة، وُجد لديها عثّ ديموديكس على الرموش، إلى جانب ظهور أعراض مثل الحكة والاحمرار والتهيج والتورم وتقشر الجلد والتصاق الرموش.

بحسب البحث الذي قدمه أطباء عيون من جامعة بيروغوف الوطنية التذكارية الطبية في أوكرانيا خلال المؤتمر الرابع والأربعين للجمعية الأوروبية لجراحي الساد وتصحيح الإبصار (ESCRS)، فإن تكرار تركيب الرموش الصناعية قد يرتبط بمشكلات في الغدد الموجودة أسفل الجفون، فضلًا عن تراكم عث ديموديكس.

وأجرت الدراسة طبيبة العيون الدكتورة تيتيانا زهمود وفريقها، وشملت 345 امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و28 عامًا، بهدف معرفة مدى تكرار خضوعهن لإجراء تمديد الرموش، وفقا لما نشر في تقرير بصحيفة Daily Mail البريطانية.

وأفادت نصف المشاركات تقريبًا بأنهن يجرين هذا الإجراء كل 3 إلى 4 أسابيع، أي ما يعادل نحو 17 مرة سنويًا.

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

48% عانين من أعراض بعد تركيب الرموش

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 48% من المشاركات أبلغن عن معاناتهن من نوع من عدم الراحة أو الاحمرار أو الحكة بعد تركيب الرموش.

ولفحص تأثير الإجراء على العين بصورة أكثر تفصيلًا، استخدم الباحثون تقنية تُعرف باسم تصوير غدد الجفن بالأشعة تحت الحمراء ، والتي تسمح بفحص الغدد الموجودة أسفل الجفون.

وأظهرت الفحوص أن 85% من النساء اللاتي خضعن لتركيب الرموش 10 مرات على الأقل، كانت لديهن غدد مسدودة أو لا تنتج كمية كافية من الزيت الضروري للمساعدة في الحفاظ على ترطيب العين.

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

عث الرموش ظهر لدى 96% من العينة

لم يكتفِ الباحثون بالفحوص، بل استخدموا المجهر لتحليل عينات من الرموش لدى 25 امرأة ممن يخضعن بانتظام لإجراء تمديد الرموش.

ووجد الباحثون عث ديموديكس لدى 24 امرأة من أصل 25، أي بنسبة بلغت 96%.

كما ظهرت لدى 18 امرأة من المشاركات علامات وأعراض مختلفة، شملت:

حكة العين.

تهيج العين.

احمرار.

تورم.

تقشر الجلد.

التصاق الرموش.

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

ما هو عث ديموديكس؟

عث ديموديكس هو كائن مجهري شائع لدى البالغين، ويمكن أن يعيش بصورة طبيعية حول بصيلات الشعر والغدد الدهنية.

وفي الظروف الطبيعية، يمكن لهذه الكائنات أن تتخلص منها الرموش بصورة طبيعية دون أن تسبب مشكلات صحية واضحة.

لكن عندما تتراكم بأعداد كبيرة أو تتكاثر بصورة غير معتادة، يمكن أن ترتبط بحدوث التهاب ومشكلات في منطقة العين، وهي حالة تعرف باسم داء الديموديكس .

ويشير التقرير إلى أن هذا العث يتغذى على خلايا الجلد الميتة والإفرازات الموجودة حول الرموش، ويمكن أن يتراكم في المناطق التي يصعب تنظيفها.

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

لماذا قد تجعل الرموش الصناعية اكتشاف العث أكثر صعوبة؟

أوضح الخبراء أن الرموش الصناعية قد تجعل ملاحظة العلامات التي تشير إلى وجود عث ديموديكس أكثر صعوبة.

وقالت البروفيسورة سورشا ني دوبهايل، رئيسة لجنة القرنية في الجمعية الأوروبية لجراحي الساد وتصحيح الإبصار، والتي لم تشارك في الدراسة، إن وجود العث على الرموش يمكن اكتشافه عادة من خلال ما يعرف باسم "Collarettes"، وهي حلقات شمعية تتكون من بقايا العث الميت وفضلاته وبيضه، بالإضافة إلى الجلد والزيوت.

وأضافت أن المادة اللاصقة المستخدمة في تركيب الرموش الصناعية توضع بالقرب من قاعدة الرموش الطبيعية، وهي المنطقة التي تظهر فيها هذه العلامات عادة، ما قد يجعل اكتشافها أكثر صعوبة لدى النساء اللاتي يستخدمن تمديدات الرموش.

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

هل يمكن أن تؤثر الرموش الصناعية على الرؤية؟

حذر أطباء العيون من أن تراكم العث والمشكلات المصاحبة له قد يؤدي إلى أعراض مزعجة مثل الحكة وتقشر الجلد وتهيج العين، وفي بعض الحالات يمكن أن ترتبط مشكلات العين بالضبابية أو تشوش الرؤية.

وذكرت الدراسة أن عث ديموديكس يمكن أن يؤدي عند تراكمه بصورة مفرطة إلى تهيج بصيلات الرموش وانسداد الغدد التي تنتج الزيوت اللازمة للحفاظ على صحة سطح العين.

لكن النتائج لا تعني أن كل امرأة تستخدم الرموش الصناعية ستصاب بعدوى أو مشكلات في الرؤية، خاصة أن عث ديموديكس شائع أصلًا لدى البالغين، كما أن الدراسة اعتمدت على عينة محدودة من النساء اللاتي يستخدمن تمديدات الرموش بصورة متكررة.

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

كم مرة يمكن تنظيف الرموش الصناعية؟

شددت الدكتورة تيتيانا زهمود على أهمية الاهتمام بنظافة منطقة العين والانتباه إلى الأعراض غير الطبيعية، مع ضرورة تقييم المشكلة طبيًا في الوقت المناسب عند ظهور أعراض.

وبحسب توصياتها الواردة في التقرير، ينبغي للنساء اللاتي يخضعن لتركيب الرموش الاهتمام بتنظيف الجفون مرتين يوميًا باستخدام منظف لطيف وفرشاة مخصصة للرموش.

ويُنصح بمراجعة طبيب العيون عند ظهور أعراض مستمرة مثل الاحمرار أو الحكة أو التورم أو الألم أو تغير الرؤية، بدلًا من الاعتماد على العلاجات المنزلية وحدها.

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

تركيب الرموش الصناعية في بريطانيا

تُجرى نحو 129 ألف عملية لتركيب وتمديد الرموش أسبوعيًا في بريطانيا، وفقًا لما أورده التقرير، بينما تتراوح تكلفة الإجراء بين 40 و150 جنيهًا إسترلينيًا.

وتتضمن عملية تمديد الرموش تثبيت ألياف صناعية على الرموش الطبيعية باستخدام مادة لاصقة، بهدف جعل الرموش تبدو أطول وأكثر كثافة.

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

نصائح للحفاظ على صحة العين عند استخدام الرموش الصناعية

يمكن تقليل فرص حدوث مشكلات مرتبطة بمنطقة العين من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم إهمال الأعراض، ومن أبرز النصائح:

ـ تنظيف الجفون والرموش بلطف وبانتظام.

ـ عدم ترك مستحضرات التجميل المتراكمة حول العين لفترات طويلة.

ـ الانتباه إلى الاحمرار أو الحكة أو التورم غير المعتاد.

ـ تجنب مشاركة أدوات العناية بالرموش مع الآخرين.

ـ التأكد من تطبيق الرموش في مكان يهتم بالتعقيم والنظافة.

ـ استشارة طبيب عيون عند حدوث ألم أو إفرازات أو تشوش في الرؤية.

ـ عدم استخدام قطرات أو أدوية للعين دون استشارة مختص.