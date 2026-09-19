الأولى عربيا.. باحثة بـ"قومي البحوث" تحصد جائزة Profound Award الدولية

أعلنت الأكاديمية الملكية الدولية للعلوم (RASIT)، وهي منظمة دولية غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، فوز الدكتورة أمل أمين، الأستاذة بالمركز القومي للبحوث، بجائزة Profound Award الدولية، لتصبح أول شخصية عربية تحصل على هذا التكريم منذ إطلاق الجائزة.

وجاء اختيار الدكتورة أمل أمين بإجماع مجلس أمناء الأكاديمية ومجلسها التنفيذي، تقديرًا لإسهاماتها في مجالات العلوم والتنمية الاجتماعية، ودورها في تعزيز التعاون العلمي الدولي، وإطلاق مبادرات عالمية، إلى جانب تعاونها مع عدد من المنظمات الدولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والمجلس الدولي للعلوم، فضلًا عن جهودها في دعم المرأة والشباب في مجال البحث العلمي.

وتعد جائزة Profound Award من أبرز الجوائز التقديرية التي تمنحها أكاديمية RASIT للشخصيات ذات الإسهامات المتميزة في مجالات التعليم والعلوم والثقافة وخدمة أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر إقامة حفل تسليم الجائزة في القاهرة خلال أواخر العام الجاري، احتفاءً بهذا الإنجاز العلمي.

ويعكس التكريم دور المركز القومي للبحوث في دعم الباحثين المصريين وإتاحة بيئة علمية تسهم في إعداد الكفاءات القادرة على تمثيل مصر في المحافل العلمية الدولية.