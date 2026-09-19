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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نفسي اتصل بيها.. كاظم الساهر يوجه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب

كاظم الساهر وشيرين عبد الوهاب
كاظم الساهر وشيرين عبد الوهاب
أحمد إبراهيم

حرص الفنان كاظم الساهر على الاطمئنان على الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤكدا أنه يحب صوتها ويراها من أجمل الأصوات الموجودة على الساحة. 

وقال كاظم الساهر: “أنا بموت في شيرين عبد الوهاب، هي من أجمل الأصوات إذا مش كانت الأجمل، ومشكلتها صراحتها ومش بتفكر في الكلام وتزوقه”.

وأضاف كاظم الساهر : "أنا بزعل وبتألم لما بسمع إنها تعبانة، وبنفسي بتصل بيها بس لم أحصل على جواب، وممكن تكون غيرت رقمها". 

تفاصيل الألبوم 

يذكر أن ألبوم "بلا عنوان" يضم 12 أغنية، ويشهد تعاون الساهر مع نخبة من الشعراء والموزعين الموسيقيين، بأساليب وألوان فنية متنوعة.

وسجل الفنان الكبير كاظم الساهر قصيدة جديدة من كلمات الراحل مرسي جميل عزيز .

وشهدت استديوهات القاهرة طوال الأيام الماضية انجاز هذا العمل الفني الكبير وقام نجم الأغنية العربية كاظم الساهر بتسجيل القصيدة بحضور اللواء البطل مجدي مرسى جميل عزيز  نجل الشاعر الراحل وفي حضور حشد من الاصدقاء وعدد من الإعلاميين وكبار  الموسيقيين .

ألبوم بلا عنوان 

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات، كان كاظم الساهر قد طرح عددًا منها بشكل منفرد خلال الفترة الماضية، قبل اكتمال العمل وطرحه في صورته النهائية.

انضمام كاظم الساهر إلى أكاديمية التسجيل «Recording Academy»
أعلن الفنان كاظم الساهر انضمامه رسميًا إلى أكاديمية التسجيل «Recording Academy»، الجهة المنظمة لجوائز Grammy العالمية، ليصبح ضمن قائمة أعضاء الأكاديمية التي تضم نخبة من أبرز نجوم وصناع الموسيقى حول العالم.

وكتب كاظم الساهر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: "في مبادرة تؤكد مكانته الفنية الاستثنائية لدى أعرق المؤسسات والمراجع الفنية في العالم، تمت دعوة الفنان كاظم الساهر للانضمام إلى Recording Academy، الجهة المنظمة لجوائز Grammy العالمية، ولقد لبّى القيصر الدعوة رسميًا لينضم إلى كوكبة من ألمع النجوم الأعضاء في الأكاديمية».

يأتي انضمام كاظم الساهر إلى الأكاديمية كخطوة جديدة تضاف إلى مسيرته الفنية الممتدة، وتعكس حضوره ومكانته في صناعة الموسيقى.

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