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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طلب مبلغ إضافي.. مهرجان نينوى يصدر بيانا بشأن أزمة انسحاب أشرف فايق

أشرف فايق
أشرف فايق
أحمد إبراهيم

حالة من الجدل الواسع أثارها انسحاب عدد من الفنانين والمبدعين المصريين من مهرجان نينوى السينمائى الدولي ، ومن بينهم المخرج أشرف فايق وهو ما تسبب فى طرح عدد من علامات الاستفهام وقررت إدارة المهرجان اصدار بيانا توضيحيا. 

بيان توضيحي من مهرجان نينوي السينمائى الدولي 

وأصدر المهرجان بيانًا توضيحًا، بشأن ما تم تداوله عبر بعض الصفحات حول انسحاب الوفد المصري من فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن ما نُشر على لسان المخرج أشرف فائق لا يعكس حقيقة ما جرى.

وأوضح المهرجان في البيان ، أن الشخص المعني بالواقعة لا يمثل الوفد المصري، وإنما يمثل نفسه فقط، مشيرًا إلى أنه غادر المهرجان على خلفية خلاف يتعلق بأجور عضوية لجنة التحكيم.

وأضاف البيان ، أن الشخص المعني طلب مبلغًا إضافيًا يفوق المبلغ المتفق عليه بخمسة أضعاف، مع التلويح، حسب البيان، بنشر ما يتعلق بالمهرجان في حال عدم الاستجابة لمطلبه، مؤكدًا أن الوفد المصري وباقي المشاركين ما زالوا في فعاليات المهرجان.

وأعرب مهرجان نينوى السينمائي الدولي ، عن اعتزازه بمشاركة الفنانين المصريين في دورتي المهرجان وحضورهم المميز، مثمنًا دور الفن المصري وتاريخه العريق وإسهاماته في إثراء المشهد السينمائي والثقافي العربي.

كما أشاد المهرجان بتفاعل الفنانين المصريين مع الجمهور العراقي، مؤكدًا محبة الجمهور العراقي لهم، ومشددًا على احترامه لجميع الوفود والمشاركين.

واختتم المهرجان بيانه ، بمناشدة الجميع تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير دقيقة من شأنها المساس بالمهرجان أو المشاركين فيه.

بداية الأزمة

تعود بداية الأزمة إلى علاقة المخرج أشرف فايق بمدير المهرجان منذ الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي، والتي حاول خلالها مساعدته في إنجاح التجربة، خاصة من خلال التواصل مع عدد من الفنانين المصريين للمشاركة في فعاليات المهرجان وذلك فى تصريحات تلفزيونية له.

وأوضح فايق، أن المهرجان لا يزال حديث النشأة، إذ تقام دورته الثانية هذا العام، مشيرا إلى أنه بذل جهدا في التواصل مع عدد من نجوم الصف الأول في مصر بناء على طلب مدير المهرجان، إلا أن بعض الفنانين اعتذروا عن المشاركة.

وأضاف أن الخلاف تصاعد بسبب ما وصفه بطريقة غير لائقة في التعامل مع عدد من الفنانين المصريين، مؤكدا أن بعض المواقف التي شهدها خلال الفترة الماضية دفعته إلى اتخاذ قرار الانسحاب من رئاسة لجنة التحكيم.

وقال أشرف فايق ، إنه تحمل، بحسب روايته، عددا من المواقف خلال الفترة الماضية حرصا على إنجاح المهرجان والحفاظ على صورة ومكانة الفن المصري، إلا أن الأمور وصلت إلى مرحلة لم يعد معها قادرا على الاستمرار.

وأشار إلى أن طريقة التعامل مع الفنانين المصريين كانت سببا رئيسيا في موقفه، خاصة أن المهرجان يشهد مشاركة عدد من الأسماء المصرية كضيوف شرف ومكرمين، وهو ما جعله يرى ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه ما حدث.

وفي سياق حديثه عن الأزمة، ذكر فايق أن مدير المهرجان وجه إليه، بحسب ما قال، تهديدات وحاول ابتزازه، وهي اتهامات لا تزال ضمن رواية المخرج المصري بشأن الخلاف، ولم ترد في النص المعروض رواية مقابلة من إدارة المهرجان بشأنها.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن فايق إعلانه انسحاب الفنانين المصريين المشاركين في المهرجان، موضحا أن نقيب المهن السينمائية تواصل معه وتفهم موقفه من قرار الانسحاب.

وبحسب ما أعلنه أشرف فايق، لم يقتصر قرار الانسحاب على شخصه، وإنما امتد إلى عدد من الفنانين المصريين المشاركين في المهرجان، سواء من الضيوف أو المكرمين.

ولا تزال التفاصيل الكاملة بشأن أسماء جميع أفراد الوفد المصري المنسحب، وكذلك تسلسل الأحداث التي سبقت قرار الانسحاب، بحاجة إلى توضيحات وبيانات مباشرة من إدارة المهرجان وباقي الأطراف المعنية، من أجل عرض مختلف الروايات بصورة مكتملة.

وحرص أشرف فايق على التأكيد أن موقفه لا يمثل بأي شكل من الاشكال موقفا من العراق أو الشعب العراقي أو الفنانين العراقيين، مشددا على تقديره للعلاقات التي تجمع مصر والعراق، وعلى عمق الروابط الفنية والثقافية بين البلدين.

وأكد أن الخلاف، وفقا لروايته، يتعلق بإدارة المهرجان وطريقة التعامل مع الوفد المصري، وليس بالعراق أو شعبها، معربا عن استمرار احترامه وتقديره للفنانين العراقيين والعلاقات الفنية بين البلدين.

مهرجان نينوى السينمائى الدولي مهرجان نينوى المخرج أشرف فايق أشرف فايق

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